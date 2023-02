Un an après le suicide du maire de Rezé, l'enquête est au point mort

Avant de se suicider le 11 février 2002 en mairie de Rezé , Hervé Neau a laissé sur son bureau une lettre manuscrite dans laquelle il explique son geste par le harcèlement dont il était victime depuis le début du mois de janvier. Huit courriers anonymes et dactylographiés ont également été découverts sur le bureau, "faisant état de différents éléments que la maire souhaitait conserver privés", souligne Renaud Gaudeul, le procureur de la République de Nantes.

Des investigations ont été menées par la Direction territoriale de la police judicaire dans l'entourage "professionnel, politique, amical et familial" du maire de Rezé. Mais elles n'ont rien donné. "Le corbeau avait une connaissance très précise de la vie privée du maire de Rezé et une très bonne connaissance également du fonctionnement de la mairie", affirme le procureur.

Le maire de Rezé n'a pas commis de faits délictueux

Renaud Gaudeul s'est refusé à détailler le contenu de ces lettres car il s'agit de faits de nature privée. Le magistrat a tout de même précisé qu'aucune infraction n'aurait pu être reprochée au maire. Dans l'un des courriers, il est fait état d'un voyage dans lequel le corbeau laisse entendre qu'il pourrait avoir été payé sur des fonds publics mais les investigations ont montré que ces suspicions étaient mensongères. Le procureur avoue lui-même avoir "du mal à comprendre" ce qui a poussé Hervé Neau à ce geste fatal.

En l'espace de quelques semaines, quatorze courriers ont été envoyés, la plupart étaient adressés à la mairie de Rezé et un également au journal Ouest France. Les cinq dernières lettres sont arrivées à la mairie lundi 14 février, trois jours après le suicide d'Hervé Neau : "elles ont vraisemblablement été envoyées le jour du décès", selon le procureur. Mais les courriers ne sont plus oblitérés comme avant et "on ne sait pas la boîte aux lettres ou le bureau de poste qui a réceptionné les lettres."

Pour la famille, la fin des investigations est un nouveau coup dur

En revanche, les investigations techniques ont démontré que les courriers ont été édités à partir d'une seule imprimante : une HP Color LaserJet 1515, un modèle qui remonte à 2010. "Malheureusement, aucune perquisition n'a permis de retrouver la trace de cette imprimante", regrette Renaud Gaudeul.

Près d'un an donc après la mort du maire de Rezé, "les investigations sont au point mort et elles ne pourront reprendre que si des éléments nouveaux apparaissent". A en croire Me Christine Julienne, "c'est un nouveau coup dur" pour la famille d'Hervé Neau. Et l'avocate d'ajouter : "Savoir qu'il y a quelqu'un dans la nature qui peut continuer ce genre de lettres assassines puisqu'elles ont abouti à un suicide, c'est toujours perturbant. Et le mot est faible."

La famille se dit "perplexe" face aux conclusions de l'enquête. "Les moyens n'ont pas été suffisants pour découvrir l'auteur de ces lettres", poursuit Me Julienne. Les proches d'Hervé Naud n'excluent pas, une fois en possession du dossier, de se constituer partie civile et de demander l'ouverture d'une instruction judiciaire.