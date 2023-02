Un an après le terrible incendie, Saint-Laurent-de-la-Salanque se recueille ce mardi matin

L'émotion sera probablement très forte ce mardi matin à Saint-Laurent-de-la-Salanque : un hommage est prévu à partir de 8h30 rue Arago. Des gerbes de fleurs seront déposées et une plaque commémorative sera apposée là où, il y a pile un an, dans la nuit du 13 au 14 février 2022, huit personnes sont décédées dans un violent incendie.

Il s'agit de l'une des pires catastrophes de ces dernières années dans les Pyrénées-Orientales. Parmi les huit victimes figurent un couple et leurs deux enfants âgés d'un an et demi et quatre mois.

Cette nuit-là, les pompiers avaient été appelés vers 1h30 du matin après une explosion suivie d'un violent incendie. Plusieurs familles, évacuées à la hâte, avaient tout perdu. La catastrophe avait entrainé un immense élan de solidarité dans tout le département.

Trois hommes toujours en détention provisoire

Après les faits, une enquête est immédiatement ouverte pour comprendre l'origine du drame. Des militaires spécialisés de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale sont alors mobilisés et, très vite, la piste criminelle est privilégiée : le feu est parti d'une épicerie au rez-de-chaussée d'un immeuble et des traces d'activateurs d'incendie y sont retrouvées.

Quasiment deux mois après la catastrophe, début avril, trois hommes sont arrêtés. Il s'agit du propriétaire de l'épicerie, de son frère et d'un homme sans papier retrouvé blessé sur les lieux du drame. Les gendarmes évoquent une possible arnaque à l'assurance qui aurait très mal tourné.

Les trois suspects ont alors été placés en détention provisoire. Dix mois plus tard, ils y sont toujours. L'enquête, elle, se poursuit pour tenter de déterminer précisément les responsabilités des uns et des autres. En attendant, évidement, un procès.