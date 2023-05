Un an de prison après une course poursuite sur 100 kilomètres avec les forces de l'ordre en Lorraine

Un automobiliste condamné à un an de prison dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve par le tribunal judiciaire de Nancy ce mercredi. Une condamnation pour des faits de refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, outrage et conduite sans permis en récidive.

Suivi de Bénaménil à Moulins-lès-Metz

Cet homme a pris tous les risques pour échapper aux gendarmes qui l'avaient contrôlé en excès de vitesse sur la RN4 à Bénaménil le vendredi 19 mai. Ce Nancéien d'une quarantaine d'années a refusé de s'arrêter et a tenté de semer les motards de la gendarmerie. Des renforts de la police et de la CRS autoroutière ont été mobilisés pour faire barrage au fuyard. Des véhicules de police ont tenté de le faire ralentir en se postant devant la voiture qui a finalement doublé par la bande d'arrêt d'urgence.

A hauteur de Moulins-lès-Metz, après 100 kilomètres de poursuite, les forces de l'ordre qui avaient identifié le conducteur ont décidé de stopper la poursuite. Le Nancéien a été arrêté et placé en garde à vue quelques jours plus tard. Il conduisait sans permis en récidive. Le tribunal judiciaire de Nancy l'a condamné pour l'ensemble de son oeuvre à un an de prison dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans.