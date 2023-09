Un an de prison avec sursis contre l'agresseur d'un maire de Charente-Maritime

Un an de prison avec sursis. C'est la peine mesurée prononcée ce lundi 18 septembre par le tribunal judiciaire à l'encontre d'un jeune homme de 33 ans, membre de la communauté des gens du voyage, pour l'agression du maire de L'Houmeau, près de La Rochelle en Charente-Maritime. C'était le 19 août : l'élu s'était interposé devant un convoi de véhicules, pour empêcher l'installation de 14 caravanes sur le terrain de foot de la commune. Jean-Luc Algay s'en était tiré avec six jours d'ITT, mais des examens ultérieurs avaient révélé deux côtes cassées.

Au cœur de l'été, cette agression avait connu un retentissement national , sur fond de montée de la violence contre les élus. Le parquet de La Rochelle a réclamé une peine à la mesure de cette émotion : deux ans de prison, dont un an ferme. Le juge a choisi une peine plus mesurée, assortie d'une interdiction de rencontrer la victime et de se rendre à L'Houmeau, ainsi qu'un stage de citoyenneté et 140 heures de travaux d'intérêt général.