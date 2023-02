Un an de prison avec sursis pour un passeur de migrants arrêté à Sare

Sohet est un Bangladais de 48 ans qui réside à Lisbonne au Portugal. Père de trois enfants, travaillant chez Uber-Eats, il est aussi passeur de migrants illégaux. Il travaille pour un réseau, dont le chef est au Portugal. Depuis plusieurs mois, le réseau fait passer des migrants indiens et du Bangladesh, vers l'Europe. Le premier octobre 2022, il est arrêté par les policiers à Sare. Il est 11 h 45. Le fourgon qu'il conduit, roule, à très faible vitesse. De quoi mettre la puce à l'oreille des enquêteurs de la PAF (Police aux Frontières). Dans le véhicule, les policiers découvrent huit migrants sans papiers. L'homme a été condamné à un an de prison avec sursis.

Un an de prison avec sursis

Devant le tribunal, présidé par Emmanuel Adoul, comme lors de sa garde à vue, Sohet a reconnu les faits, expliquant avoir conduit ces personnes pour l'argent. "Mais je ne savais pas que c'était illégal" explique-t-il sans rire. Les candidats à l'exil vers Paris ou vers l'Allemagne devaient payer 150 euros. 1625 euros ont d'ailleurs été saisis par les policiers lors de son arrestation. "C'était pour aller acheter des vêtements à la Courneuve" raconte le prévenu qui, lors de son interrogatoire, a reconnu quatre passages par le passé entre le Portugal et la France. Sohet a donc été condamné à un an de prison avec sursis et une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans. Les juges de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne ont décidé de suivre les réquisitions de la procureure de la République Stéphanie Veyssiere pour la prison avec sursis.