Un an de prison avec sursis requis contre l'ancien président du Grand Avignon, Jean-Marc Roubaud

Un an de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende ainsi que cinq ans d'inéligibilité ont été requis à l'encontre de l'ancien maire de Villeneuve-les-Avignon et président du Grand Avignon, Jean-Marc Roubaud. Le procureur de la République d'Avignon a aussi requis huit mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende pour son ancienne cheffe de cabinet et ancienne maîtresse, Marion Nussbaumer. Le procès pour prise illégale d'intérêt, favoritisme et recel s'est tenu ce jeudi matin au tribunal correctionnel d'Avignon.

Les deux prévenus contestent les faits

Les deux prévenus, trente ans d'écart, qui ont chacun quitté leurs fonctions depuis plusieurs années, contestent les faits qui leur sont reprochés, en l'absence des parties civiles. *"*Ce n'était pas un recrutement de complaisance mais de compétence" : Jean Marc Roubaud, cheveux gominé et voix à la Chirac, répète son innocence. "L'honnêteté, la transparence et le respect de l'argent public ont toujours été les valeurs cardinales de mon engagement", assure-t-il. Il revient sur ce qui l'a amené à recruter comme cheffe de cabinet cette jeune femme. Marion Nussbaumer travaillait à l'époque chez Creativa, une pépinière d'entreprises à Agroparc.

L'ancien élu explique qu'il avait fait du développement économique du Grand Avignon sa priorité absolue et qu'elle avait toutes les compétences pour cela. Le tribunal s'attarde aussi sur l'indemnité de celle ci en cas de rupture conventionnelle, cette fois chez Técélys, la société chargée d'aménager le tram, qu'elle intègre ensuite : 60.000 euros, une somme bien trop élevée d'après la Direccte, la direction du travail, qui s'est opposée à cette somme, en raison d'une trop faible ancienneté.

"Madame Nussbaumer, ce n'est pas Mme Fillon, plaide son avocate. Elle a occupé ses fonctions, elle en a même fait trop !" "J'ai admiré Jean-Marc Roubaud", complète la jeune femme. Son avocate évoque "une affaire de plus de mysoginie où l'on fait payer aux femmes leurs compétences et leurs relations". Jean-Marc Roubaud conclue de son côté en parlant de la paisible retraite qu'il vivrait, s'il n'avait pas ses "ennuis immérités".