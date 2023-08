Un an de prison dont six mois ferme pour un homme qui a agressé un chauffeur de bus à Urrugne

C'est pour répondre de "violence aggravée" que le prévenu de 31 ans, tee-shirt blanc et pantalon noir, se présente à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne ce 21 août caniculaire. Le jeune homme, sans domicile fixe et qui réside au CCAS d'Anglet, doit s'expliquer pour des faits commis à Urrugne le vendredi 18 août dernier vers 21 h 30 sur la ligne 3 du réseau Txik-Txak. Une ligne qui assure la liaison entre Bayonne et Hendaye. L'agression s'est produite à l'arrêt Béhobie. Il a violemment frappé Hicham, le chauffeur de bus âgé de 39 ans, partie civile dans cette affaire et présent à l'audience.

ⓘ Publicité

Devant la présidente du tribunal Maud Bouetel, le prévenu insiste : "Je n'ai jamais porté de coup au chauffeur, c'est lui qui s'est énervé en me demandant de ne pas manger mon plat de nouilles chinoises dans le bus". Et il persiste : " Je n'ai pas eu le temps de ranger mon repas dans un sac, je regrette, mais pour moi, c'est de la légitime défense". La suite, c'est un déchaînement de violences. Les deux hommes sont à terre lorsque la police de Saint-Jean-de-Luz arrive sur les lieux.

Comparaison avec l'affaire Monguillot

Hicham, la victime, dit tout le contraire et propose même au tribunal de montrer une vidéo de la scène tournée sur son téléphone portable. Mais le document ne fait pas partie de la procédure, impossible de le voir. En tout cas, des témoins dans le bus accréditent la version du chauffeur qui a bénéficié de trois jours d'interruption temporaire de travail. Pour la vice-procureure de la République, Caroline Parizel, le prévenu violent " un problème de gestion de la frustration". En témoignent les douze condamnations déjà inscrites sur son casier judiciaire. Pour la défense, Me Lucile Deflandre estime "qu'il y avait peut-être d'autres solutions que la violence". Elle estime que le chauffeur n'avait pas à intervenir et refuse la comparaison avec une autre affaire beaucoup plus grave : le 5 juillet 2020, Philippe Monguillot, chauffeur de bus de 58 ans, est frappé à mort par plusieurs individus.

Le tribunal a condamné le SDF à un an de prison dont six mois ferme. Il a été immédiatement placé en détention et devra verser 2 000 euros de dommages et intérêts à sa victime.