Un an de prison ferme pour avoir blessé un lycéen avec un couteau à Saint-Nazaire

La scène avait ému au lycée Aristide-Briand de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) mardi 17 janvier. Il est peu après 15h30 quand un élève de l'établissement reçoit deux coups de couteau, à proximité du lycée. L'agression a lieu, rue d'Arsonval, à l'arrière de la Cité scolaire. Le lendemain, un suspect est interpellé chez lui, à Saint-Nazaire.

Il reconnaît la bagarre mais pas l'utilisation d'un couteau

Ce lundi, le prévenu, 19 ans en juin, était jugé pour cette agression dans le cadre d'une comparution immédiate. Il écope d'un an de prison ferme et reste en prison.

Le visage juvénile, ce jeune homme qui a fui la guerre au Tchad avec sa mère il y a plusieurs années, semble perdu dans le box. Il admet s’être bagarré avec la victime, mais nie avoir donné des coups de couteau même si un témoin affirme l'avoir vu avec un couteau. Il ne donne pas les noms des six-sept autres jeunes cagoulés qui l’accompagnaient. "Une meute" selon un autre témoignage cité à l'audience.

Ces autres jeunes, ce sont "des connaissances que je connais", explique maladroitement le prévenu. Mais on en saura pas plus. Et aucune de ces personnes n’a été retrouvée. Le prévenu, déjà condamné pour des faits de violence, a été reconnu et interpellé chez lui le lendemain de l’agression.

Un dossier fragile pour l'avocat de la défense

"Mon client est là devant vous car il est le seul à avoir pu être identifié", lance son avocat, Me Morgan Loret, aux juges. Facile, enchaîne-t-il car "c’est le seul qui n’avait pas le visage masqué. Mais l’arme n’a pas été retrouvée, vous n’avez pas de vidéos, pas d’ADN et tous les témoins n’ont pas été entendus", poursuit-il. "Mon client désigne un certain Temasco comme auteur des coups et personne ne vérifie, on ne va pas chercher plus loin. C'est tout sauf béton, c'est friable !" s’indigne-t-il. A la barre, le prévenu reste mutique, il ne veut pas dire qui est ce fameux Temasco.

Quant aux raisons de cette bagarre, la rivalité amoureuse - un temps évoqué - est exclue. La petite amie du prévenue, qui connaissait la victime - un copain- s'est évanouie en début d'audience et elle a dû quitter longuement la salle. Elle était de retour pour le jugement. Des soucis entre bandes de deux quartiers ont été avancés. Un mauvais regard aussi.

Drame évité de peu pour le parquet

La victime est absente. Pas en état de se déplacer assure son père, peu bavard à la barre. La famille n'a pas pris d'avocat mais l'ado se constitue partie civile. Le garçon de 16 ans a été blessé à l'arrière de la cuisse. Il a dû être opéré car il a perdu beaucoup de sang "plus de trois litres" selon son papa. Cependant, son pronostic vital n'a jamais été engagé. Mais, rappelle la procureur, il a réussi à esquiver un coup au niveau de la gorge "et là, les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques."

Le parquet avait requis 24 mois de prison dont 16 ferme et maintien en détention. Au bout d'une demi-heure de délibéré, les juges ont reconnu le garçon coupable et l'ont condamné à douze mois de prison ferme et douze autres avec sursis avec maintien en détention. Outre cette peine, il a une obligation de soins, de travailler, interdiction de paraître sur Saint-Nazaire à sa sortie de prison ou encore d'entrer en contact avec sa victime. Ce lundi soir, aucune décision n'avait été prise quant à un éventuel appel.