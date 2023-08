Un an de prison ferme pour deux jeunes jugés suite aux émeutes urbaines de Bagnols-sur-Cèze

Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, une bande d'une soixantaine de jeunes avait sévi à Bagnols-sur-Cèze, à la suite de la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre. Regroupés près de la zone commerciale, ils mettent le feu à des poubelles, ils tirent des mortiers d'artifice avant de se diriger vers Burger King et Sport 2000. Les portes du magasin de sport sont forcées et des vêtements de marque volés. Un pillage en règle qui va durer pendant près de deux heures, la police notant des allers-retours entre le magasin et le quartier des Escanaux. C'est le PSIG qui met fin au pillage vers 3 heures et demi du matin. Quatre jeunes âgés de 20 à 22 ans sont interpellés. Deux d'entre eux sont placés en détention provisoire, les deux autres laissés libres sous contrôle judiciaire. Ils étaient jugés ce vendredi matin devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

Le tribunal est allé au-delà des réquisitions de l'accusation

A l'issue de l'audience, deux jeunes sont condamnés à un an de prison ferme avec maintien en détention, les deux autres à dix mois de prison avec sursis. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions de la substitute de la procureure puisqu'elle demandait quatre peines étagées de six mois avec sursis à huit mois ferme. "Une volonté du parquet de porter un message" constatent les avocats, rappelant que seulement 4 jeunes ont été arrêtés alors qu'ils étaient une soixantaine dans les rues ce soir-là.