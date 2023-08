Un an de prison ferme pour un chauffard contrôlé à plus de 160 km/h dans le Gard

L'homme est repéré à Langlade par les gendarmes lors d'un contrôle. Ils sont dépassés à vive allure par l'automobiliste qui en plus, franchit une ligne continue. Poursuivi par les militaires, l'homme accélère, il roule à plus de 160 km/ sur des petites routes. Après avoir perdu le contrôle, sa course folle s'arrête à Calvisson en bordure d'une vigne. Lorsqu'il est interpellé, il nie être le conducteur et affirme que le chauffeur a pris la fuite à pied. L'enregistrement des caméras piétons des gendarmes confirmera qu'il n'y avait qu'un seul occupant dans la voiture.

Contrôlé aux stupéfiants et à l'alcool

L'automobiliste est contrôlé positif à l'alcool, à la cocaïne et au cannabis. Lors de la fouille du véhicule les gendarmes découvrent un morceau de résine de cannabis mais aussi des sacs à main, un chéquier et une enceinte connectée . L'enquête déterminera que ces objets proviennent d'un vol à la roulotte commis quelques un peu plus tôt sur la commune de Junas. Jugé en comparution immédiate, le chauffard est condamné à un an de prison ferme et annulation de son permis de conduire. Il se voit également notifier 10 mois de prison ferme supplémentaires pour des faits antérieurs pour lesquels il avait été condamné par le tribunal d'Aix-en Provence.