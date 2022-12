Un an de prison pour l'agresseur de "l'autre victime" du 29 juillet 2018 à Meylan

C'est l'autre victime d'une dramatique nuit du 28 au 29 juillet 2018 à Meylan, autour de la discothèque Le Phoenix.

La nuit ou Adrien Perez a été tué d'un coup de couteau à la sortie de l'établissement , une autre agression, 50 mètres plus loin, de l'autre côté du supermarché voisin, a eu des conséquences graves. Sa victime est néanmoins restée en vie et c'est - dans les trop nombreuses lueurs de gyrophares de cette nuit-là - ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui elle est encore "embourbée" dans les procédures judiciaires. Diogo Tavares Martins a 23 ans. Le coup et la chute qui a suivi on causé chez lui un "syndrome frontal" et des lésions neurologiques irrémédiables. Quatre ans et quatre mois après son agression - et un an et demi après le procès aux assises des meurtriers d'Adrien Pérez - le tribunal de Grenoble a condamné son agresseur, en l'absence de ce dernier, à un an de prison. Avec mandat d'arrêt, histoire de pouvoir, peut-être, l'entendre un jour.

Un coup...

Car hormis au cours de l'enquête et lors d'une première audience ajournée en 2020 - "et c'est normal" estime Me Hervé Gerbi, avocat de Diogo - pour des questions de qualification des faits, l'auteur présumé du coup de poing ne s'est plus jamais présenté devant la justice malgré les convocations successives.

Le tribunal a d'abord déroulé les évènements. Au petit matin du 29 juillet 2018 Diogo Tavares Martins a reçu un violent et soudain coup de poing qui l'a jeté au sol alors qu'il voulait, selon plusieurs témoignages "calmer le jeu" entre son groupe d'amis et d'autres jeunes présents sur ce parking de grande surface situé à l'écart, mais non loin, du Phoenix où ils avaient passé la soirée. A l'aide de vidéosurveillance et de recoupements, notamment avec un contrôle pour défaut de permis effectué plus tôt, les gendarmes finiront par identifier l'auteur du coup, un certain Houari Medaffar, 24 ans. Interpellé il reconnaitra avoir frappé "par réflexe", pensant que la main que Diogo sortait à ce moment-là de sa poche tenait... un couteau. Il est ensuite parti, sans trop s'inquiéter apparemment alors que sa victime, toujours selon son témoignage, "bougeait" et "qu'il y avait du monde autour". A leur arrivée les pompiers penseront d'abord à un état d'ivresse. Les gendarmes viendront d'autant moins qu'à quelques dizaines de mètre de là venait de débuter ce qui deviendra "l'affaire Adrien Pérez".

Des séquelles à vie

Puisque Houari Medaffar persiste a ignorer la justice, le tribunal a ensuite entendu Diogo. Accompagné de son père en pleurs. Et pour cause. Depuis 4 ans et 4 mois le garçon de 23 ans aujourd'hui ne sort pas de sa chambre, volets clos, parce qu'il a "peur". Sauf pour les rendez-vous médicaux, accompagné de son papa ou de sa maman et pour se rendre de temps en temps chez sa copine, "qui habite à quelques kilomètres, dans la campagne" et "qui souffre aussi". Là au milieu des champs "je souffle un peu, dit Diogo, mais Grenoble je ne peux plus.". Le syndrome frontal a créé chez lui des troubles de l'apprentissage et le laisse sans volonté, incapable de se lever si on ne le pousse pas à le faire, incapable de terminer quoi que ce soit qu'il a commencé et incapable de travailler. Et les maux de tête ! Insupportables et que seule calme une prise régulière et constante de médicaments. "J'ai 23 ans et je ne peux plus rien faire de ma vie." "Qu'est-ce que je fous là ?" interroge Diogo. Il a souvent envie "de partir", de "se jeter d'un pont", pour que ses parents et sa copine "ne souffrent plus", pour qu'il ne soit plus "une charge". Son père l'a déjà stoppé à la fenêtre de l'appartement familial.

Un parcours en justice loin d'être terminé

Blessé le même matin et quasiment au même endroit qu'a été frappé Adrien Pérez, Diogo Tavares Martins a aussi eu la "malchance" dit son avocat, d'être pris en charge assez tardivement pour un suivi, "et parce que ses parents ont décidé d'agir", ne le "reconnaissant plus" après son retour à la maison. Il a eu également celle de ne pouvoir accéder jusque-là au système d'indemnisation des victimes en raison d'une décision "de sursis" dans l'attente d'un procès. Audience, et condamnation, qui ont tardées en raison de l'absence d'un prévenu qui persiste à "fuir ses responsabilités". Tout en regrettant son absence, le parquet a requis un an de prison, peine permettant l'émission d'un mandat d'arrêt. Il a été suivi par le tribunal qui reconnait également la constitution de partie civile de Diogo. Officiellement "victime" il va désormais pouvoir poursuivre la procédure au civil pour les indemnisations. Mais il y aura vraisemblablement aussi d'autres épisodes au pénal. "1587 jours après son agression" appuie Me Hervé Gerbi, Diogo Tavares Martins et ses parents ne sont finalement qu'au début du parcours.