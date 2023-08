Un an de prison pour l'un des voleurs de tortues du zoo de Lille

Les cousins et les tortues...Cela aurait pu être le titre d'une fable de la Fontaine mais c'est surtout la fin d'une rocambolesque affaire au zoo de Lille. Le 25 juin en pleine nuit, 4 tortues grecques et un oiseau australien étaient volés au parc zoologique à deux pas de la Citadelle par 2 hommes cagoulés. Les 5 animaux étaient retrouvés quelques heures plus tard puisqu'ils avaient été mis en vente, photo à l'appui, sur Snapchat : 700€ pour l'oiseau, un kookaburra grand martin-chasseur australien et 400€ par tortue.

Deux cousins au tribunal

Deux cousins de 22 ans avaient été interpellés et ont été jugés ce jeudi dans la nuit devant le tribunal de Lille. Ils ont écopé d'un an de prison ferme pour l'un et six mois avec sursis pour l'autre avec une amende de 1.000€ et 1.800€ à verser à l'association Stéphane Lamart qui s'était constituée partie civile. Le tribunal a suivi le réquisitoire du parquet.

Beaucoup de versions différentes

A la barre du tribunal, les cousins ont nié les faits et ils ont avancé plusieurs versions différentes. L'un des hommes avait été retrouvé avec une tortue à la main par la police mais assure devant la justice qu'il n'avait rien à se reprocher, il voulait "rendre service à son cousin". Et si le téléphone de l'un des hommes a été géolocalisé au zoo de Lille le soir du vol, c'est parce qu'il l'avait "prêté à quelqu'un". Le tribunal n'a pas été convaincu, d'autant que les cousins s'étaient échangé des SMS dans lesquels ils listaient du matériel nécessaire pour le vol : gants, boîtes, pinces. Pour l'association Stéphane Lamart, la justice a été "correctement rendue" et estime que les peines sont de plus en plus lourdes dans ce type d'affaire, ce qui est "une bonne nouvelle".