Un an de prison pour le Montpelliérain alcoolisé et sans permis arrêté à Nîmes après avoir fui la police

Un an de prison avec mandat de dépôt, une annulation de permis et l'interdiction de le repasser pendant un an. Ainsi que la confiscation de son véhicule. C'est la condamnation de ce jeune Montpelliérain de 20 ans arrêté à Nîmes après avoir fui la police le week-end dernier. Il était alcoolisé et avec un permis suspendu**.**

ⓘ Publicité

Refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui

Pour rappel, après avoir grillé un feu rouge et pris un sens interdit sur l'avenue de la Pompignane, il a accéléré quand les policiers ont voulu le contrôler. Le conducteur a continué sa course sur l'autoroute A9 direction Nîmes. Les forces de l'ordre avaient été déployées aux sorties d'autoroute. C'est surtout le refus d'obtempérer et la mise en danger de la vie d'autrui qui a pesé dans la décision du juge.