Un an de prison pour stupéfiants à Alès

Un an de prison pour un homme arrêté avec avec plus de 9 grammes de cannabis, dans le quartier de Rochebelle, à Alès (Gard). Les policiers avaient également trouvé sur lui plus de 7000 euros en liquide. Il a été interpellé vendredi dernier.

ⓘ Publicité

Il s'agit d'un homme de 26 ans, déjà condamné dans le passé pour trafic de stupéfiants.

Il a été condamné en comparution immédiate devant le tribunal d'Alès. Le parquet réclamait 24 mois fermes.

loading