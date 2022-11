Un an de prison sous bracelet électronique pour le magnétiseur de La Chevrolière accusé d'agressions sexuelles

Un ancien magnétiseur de La Chevrolière était jugé mercredi devant le tribunal correctionnel, à Nantes. L’homme, âgé de 55 ans, comparaîssait pour agressions sexuelles sur dix femmes et une jeune fille de 14 ans au moment des faits. C’est par elle que l’affaire éclate en octobre 2020.

ⓘ Publicité

La jeune fille sort traumatisée de sa séance chez le magnétiseur. Dans la voiture, elle raconte à sa mère la main sur ses seins, dans la culotte. Le quinquagénaire lui a demandé aussi de le masturber. En garde à vue, le magnétiseur affirme que l'initiative vient de la jeune fille. Deux ans après, à l’audience, il dit ne pas se souvenir : dans sa tête, "c'est le brouillard".

L’enquête lancée, d’autres femmes - majeures - se mettent à parler. Ce sont toujours les mêmes gestes. La présidente du tribunal demande : « Toucher les seins, ça peut avoir un intérêt dans votre pratique professionnelle ? » Le magnétiseur répond : « C’est entre la poitrine ». Des clientes trouvent qu'il respire fort ? C'est quand "il se concentre". Il propose même à une femme de se masturber devant lui pour « ouvrir son 7ème chakra » et "remettre son corps en harmonie".

Pour le procureur, le magnétiseur est un grand manipulateur

Le magnétiseur nie toute agression sexuelle sur ces femmes. Elles ont en commun d’être venues à un moment de leur vie où elles étaient fragiles, suite à une dépression ou une séparation. Leurs avocates évoquent "la culpabilité et la honte" : « On ne va pas voir un magnétiseur pour se retrouver nue ».

Pour le procureur de la République, l’homme est « un grand manipulateur » et "il fait passer pour du soin ce qui est la manifestation de ses pulsions ». Il requiert quatre ans d'emprisonnement dont un ferme, avec mandat de dépôt à effet différé.

L'homme a interdiction définitive d'exercer son activité

La défense demande, elle, la relaxe de son client concernant les femmes majeures, Pour Me Antoine Laplane, les agressions sexuelles ne sont pas caractérisées. Il rappelle que ces actes sont posés dans un cadre de soins : "Etaient-ils adaptés ou pas ? Je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, en termes de magnétisme." La question du consentement se pose également : le magnétiseur demandait à ses clientes, avant de faire un geste, si elles étaient d'accord. Et il s’arrêtait quand elles répondaient non.

Le tribunal correctionnel n'a pas été sensible à ces arguments. Il a condamné le magnétiseur à quatre ans de prison dont trois avec sursis mais, contrairement aux réquisitions du procureur, il pourra effectuer sa peine sous bracelet électronique. Le quinquagénaire a aussi l'obligation de soins psychologiques et d'indemniser ses victimes. Enfin, il a définitivement interdiction d'exercer une activité de soins. Sur ce point, il ne contredira pas le tribunal. Son seul aveu à l’audience, c’est qu’il ne sera plus magnétiseur car « il a fait du mal à des gens ».