Un an de prison sous bracelet pour avoir roulé à motocross dans une galerie marchande d'Orvault

Le jeune homme adore la moto, il a des vidéos de rodéos plein son téléphone. Ce vendredi 21 avril, il ne travaille pas et passe son après midi avec deux compères à rouler, roue levée, sur les voies du bus, du tram... et sans casque. Les trois finissent par pénétrer dans le parking d’Orvault Grand Val et empruntent, avec leur deux roues, le tapis roulant qui mène à la galerie commerciale. Ils la traversent en plein après midi au milieu de clients, avant d'en ressortir. La scène, qui dure 45 secondes, est filmée par l'un des conducteurs à scooter.

À l’audience, le prévenu reconnaît que c’était "une grosse bêtise". "Il n'y avait personne heureusement et on roulait en première", ajoute-t-il. Et de préciser un peu plus tard : "On est des gars, on aime bien la moto mais pas pour blesser des gens ou heurter des enfants." Le jeune homme, âgé de 20 ans, pointe aussi "l’effet de groupe" mais refuse de donner les noms des deux conducteurs de scooter, "par peur de représailles". Lui conduisait une motocross jaune, qui ne lui appartient pas et n’a pas été retrouvée. Les policiers sont remontés jusqu’à lui, grâce au paiement qu’il a fait après coup dans une station-service.

Le procureur rappelle que "ces moments de rigolade peuvent se terminer par un traumatisme crânien". Et il cite des exemples, vus ailleurs. Et puis, le jeune homme est sous le coup d’un sursis probatoire, après une condamnation pour conduite sans permis. Il est aussi placé sous contrôle judiciaire, dans une affaire d’extorsion toujours à l’instruction. Le procureur demande donc 18 mois de prison ferme avec maintien en détention.

Le centre Leclerc a été débouté de sa demande financière

L’avocat du prévenu, Me Hugo Tran, rappelle pour sa part que personne n'a été blessé dans le centre commercial : "Ce n'était pas une mise en danger d'autrui qui est reproché à mon client mais un rodéo". Il veut montrer une autre image du jeune homme. Il est "encore en phase d'apprentissage de la maturité" mais a quitté le milieu de la drogue, lui qui revendait il y a deux ans du cannabis et de la cocaïne. Aujourd'hui, il travaille en interim dans une entreprise comme mécanicien poids-lourds, il espère être embauché CDI et vit chez sa petite amie. "Son incarcération reviendrait à briser tout ce qui était en cours de construction depuis deux ans", explique l'avocat.

Le tribunal correctionnel semble avoir entendu l'argument de l'avocat. Il condamne le jeune homme à 12 mois d’emprisonnement sous bracelet électronique et 500 euros d'amendes. Il a interdiction de se présenter au centre commercial d’Orvault Grand Val pendant deux ans. Leclerc, qui s'était constitué partie civile, est en revanche débouté de sa demande financière. Il réclamait plus de 7.000 euros pour embaucher de nouveaux vigiles et éviter ces rodéos à moto en pleine galerie marchande.