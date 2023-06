Un an et demi de prison avec sursis requis contre l'activiste Kevin Grillo, jugé à Nancy

Le procureur de la République a requis ce mercredi 18 mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction de manifester en Meurthe-et-Moselle à l'encontre de Kevin Grillo, jugé au tribunal correctionnel de Nancy. L'ex-président du "Bloc Lorrain" est poursuivi pour avoir été le donneur d'ordres de dégradations commises lors d'une manifestation contre la réforme des retraites en mars dernier. Le prévenu conteste cette version des faits et assure qu'il n'a donné de consignes à personne.

Le visionnage de 78 vidéos

Pourtant, trois manifestants, dont l'un était jugé ce mercredi, continuent d'affirmer qu'ils ont agi sous son influence. Bryan, 23 ans, présent à la barre, a de nouveau avoué avoir cassé la vitrine d'un McDonald sur la demande de Kevin Grillo. Une demande qui a été faite par l'intermédiaire de deux autres manifestants. "Il ne vous l'a pas demandé directement ?", interroge la présidente. "Non, lui, je ne l'ai jamais vu", répond alors le jeune homme, qui admet ne pas s'être posé beaucoup de questions sur le moment.

De son côté, Kevin Grillo assure qu'il n'a jamais donné de telles instructions, ce que confirment trois témoins, également des militants Antifa, venus témoigner. Le prévenu de 39 ans s'appuie également sur 78 vidéos de la manifestation qu'il a filmé lui-même avec son portable, et dont les images ont été diffusées pendant l'audience. "Je filme un feu de poubelles quand le McDonald se fait casser, je suis, à ce moment là, à 600 mètres de là", confie Kevin Grillot. L'activiste espère ainsi que ces vidéos permettront de peser dans la décision de justice.

Décision mise en délibérée pour le 5 juillet

Plus de six heures d'audience n'auront donc pas suffi. Avant même les plaidoiries, la présidente a annoncé que la décision allait être mise en délibérée pour le mercredi 5 juillet prochain. Cinq mois d'emprisonnement avec sursis ont été requis contre l'autre prévenu, Bryan, ainsi que 105 heures de travaux d'intérêts général et un an d'interdiction de manifester dans le département.