INFO FRANCE BLEU - Un ancien animateur radio de Rouen visé par une nouvelle plainte pour abus sexuels

Le 2 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Rouen condamne cet homme de 47 ans à cinq ans de suivi socio-judiciaire. L'ex animateur de Radio France Normandie Rouen entre 1995 et 2008 est reconnu coupable d'agression sexuelle sur le fils d'une collègue et amie. Les faits remontent à la fin des années 90. Ils auraient duré plus deux ans, entre 1995 et 1997. A l'époque, le jeune animateur de 21 ans garde régulièrement l'enfant au domicile de sa mère. "J'avais entièrement confiance en lui" indique cette dernière, jointe récemment au téléphone. Ce n'est qu'en 2011 que l'enfant devenu un homme révèle tout à sa mère. Il faudra encore cinq ans pour qu'il ose porter plainte pour des actes de masturbation et des fellations imposés par l'ami de sa mère. A l'audience, en septembre, le prévenu n'a reconnu qu'un seul fait d'agression sexuelle et plaidé l'immaturité affective et sexuelle. Le Parquet a fait appel. Il sera donc rejugé dans quelques mois. D'ici là, les charges retenues contre lui pourraient bien s'alourdir. Une autre plainte vient d'être déposée par un jeune homme a 40 ans qui vit aujourd'hui en Suisse. En 2017 déjà, porté par le mouvement #balancetonporc, il dénonce l'homme sur Twitter comme étant son agresseur quand il avait 12 ans. Mais la police, qui enquête alors sur la plainte de 2016, ne parvient pas à l'identifier.

Fin septembre, le quadragénaire se décide finalement à porter plainte, lui aussi, pour viols et agressions sexuelles. Juste avant, il s'est confié à France Bleu Normandie. Son témoignage est glaçant. Il avait alors 12 ans, il était élève au collège privé catholique Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Rouen où son agresseur présumé était surveillant et donnait des cours de soutien scolaire aux élèves. "C'était un mercredi la première fois" raconte Julien (le prénom a été modifié), "il m'a ouvert le pantalon, glissé la main dedans, il m'a caressé puis masturbé et ensuite il m'a emmené dans des toilettes à l'écart pour me faire une fellation". La deuxième fois, le cours a lieu au domicile des parents de l'enfant. Julien se souvient que le jeune homme de 18 ans lui a montré un film pornographique et lui a demandé une fellation. A cette époque, le petit garçon n'en parle à personne, pas même à ses parents, "parce que l'un de ses arguments de l'époque, c'était qu'il faisait ça avec d'autres" explique le plaignant.

Il faut que la honte soit de l'autre côté - Julien

C'est bien plus tard que Julien se décide à en parler à ses proches, mais il ne porte plainte qu'en septembre dernier, trois semaines après la condamnation de cet homme à une peine qu'il juge dérisoire. La victime n'est pas présente au procès et surtout le prévenu assure qu'il s'agissait d'un unique dérapage. Julien ne le supporte pas au regard de ce qu'il affirme avoir vécu. "Je me suis reconnu tout à fait dans l'histoire et je me suis dit c'est pas possible il faut que je porte plainte, il faut que la honte soit de l'autre côté". C'est aussi pour cette raison qu'il accepte de témoigner aujourd'hui, après des années de silence et de solitude. Une vie brisée par ce qu'il affirme avoir vécu. "J'ai jamais fait confiance aux gens, toute ma vie. Je suis resté dans ma prison" explique le jeune homme.

D'autres plaintes pourraient suivre. Le Parquet et les enquêteurs de la brigade des mineurs restent discrets mais prennent l'affaire très au sérieux, selon nos informations. L'enquête se concentre aujourd'hui sur la recherche d'éventuelles autres victimes au sein de l'établissement privé. Depuis 2018, la loi a rallongé les délais de prescription en matière d'abus sexuels sur mineurs. Les victimes de viol peuvent désormais porter plainte jusqu'à 30 ans après leur majorité, soit jusqu'à l'âge de 48 ans.

Le mis en cause, lui, conteste formellement les accusations portées contre lui. Il affirme même qu'il n'a jamais travaillé au sein de l'établissement concerné. A ce stade, il n'a d'ailleurs pas encore été entendu dans le cadre de l'enquête qui pourrait durer plusieurs mois.