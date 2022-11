Abus sexuels dans l'Église : un ex-archevêque de Bordeaux avoue une conduite "répréhensible" sur une mineure

Il a "décidé de ne plus taire" sa "situation". Monseigneur Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de Bordeaux de 2001 à 2019, reconnaît s'être "conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans". Les faits se sont produits "il y a 35 ans, alors que j'étais curé". Le président de la Conférence des évêques de France, Eric de Moulins-Beaufort, a lu ce 7 novembre à Lourdes un communiqué transmis la veille par Jean-Pierre Ricard. Eric de Moulins-Beaufort a également annoncé lors de ce point presse la "mise en cause" de dix autres évêques ou anciens évêques.

"Cette démarche est difficile. Mais ce qui est premier c'est la souffrance vécue par les personnes victimes et la reconnaissance des actes commis, sans vouloir cacher ma responsabilité", écrit Jean-Pierre Ricard. A propos de sa victime, il affirme s'être "expliqué avec elle" et lui avoir "demandé pardon". "Je renouvelle ici ma demande de pardon ainsi qu'à toute sa famille", conclut-il, précisant avoir décidé de "prendre un temps de retraite et de prière". Aujourd'hui archevêque "émérite" du diocèse de Bordeaux, Jean-Pierre Ricard affirme également se "mettre à disposition de la justice, tant sur le plan de la société que celui de l'Eglise".

Dix autres hommes d'église "mis en cause"

Après avoir lu le communiqué, Eric de Moulins-Beaufort a déclaré que "cet aveu du cardinal Ricard, nous évêques, l'avons accueilli comme un choc", soulignant "l'estime dans laquelle il est tenu par nous qui l'avons élu deux fois comme notre président". Jean-Pierre Ricard a en effet dirigé la Conférence des évêques de France de 2001 à 2007. "Nous imaginons la stupeur des diocésains et de tous les catholiques de France", a encore dit Eric de Moulins-Beaufort, précisant que "les faits dont il parle, même anciens, font l'objet d'un signalement auprès du procureur".

De son côté, l'actuel archevêque de Bordeaux Jean-Paul James a déclaré par voie de communiqué qu'il "exprime ma grande compassion à la personne victime concernée. Et je partage la peine de tous ceux, en particulier dans le diocèse de Bordeaux, qui seront blessés par ces révélations."

Né à Marseille, Jean-Pierre Ricard a été ordonné prêtre en 1968. Evêque en 1993, il est créé cardinal en 2006 avant d'être nommé par le pape Jean-Paul II archevêque du diocèse de Bordeaux en 2001. Le pape François avait accepté sa démission en 2019, pour "raisons d'âge" alors qu'il avait 75 ans.