Ancien directeur de l'agence locale d'un grand groupe d'assurance, l'homme proposait des placements attractifs à ses anciens clients et amis. Plus de 240 000 euros, que les victimes n'ont jamais revu. Il est condamné à les rembourser sous peine de purger deux ans de prison.

Jargeau, France

Devant le tribunal correctionnel d'Orléans, cet homme en qui le procureur de la République a du mal à voir un "Madoff loirétain", se présente sans avocat. Et reconnaît tout ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire bien plus que ce que les enquêteurs avaient mis au jour au départ : un abus de confiance qui s'étale sur dix ans, de 2006 à 2016. Des sommes très importantes : plus de 240 000 euros rien pour les victimes présentes à l'audience et qui se sont constituées partie civile. Il y en a eu d'autres, mais elles n'ont pas porté plainte.

C'est sûr il n'a pas de comptes dans les îles Caïman et pas de villa à Saint Barth

Des sommes que l'ancien directeur de l'agence de Jargeau d'un grand groupe d'assurance devra rembourser, c'est la condamnation prononcée par le tribunal. Une peine de deux ans de prison avec sursis, c'est-à-dire qu'il n'ira pas en détention à condition de rendre l'argent. Le problème c'est que cet argent il ne l'a plus. A tout le monde, les victimes, le procureur, qui lui demandent "où est passé l'argent ?", il répond qu'il ne sait pas. L'homme aujourd'hui âgé de 70 ans n'a pas de patrimoine, "pas de compte dans les îles Caïman" ironise le procureur. "Il ne pouvait même pas payer le dentiste chez qui je l'avais envoyé" témoigne une des victimes. De tout cet argent qu'on lui a confié, il ne reste plus rien.

Des placements très attractifs

De ses années passées à l'agence de Jargeau, l'homme a gardé des contrats vierges à l'en-tête de compagnies d'assurance reconnues. Des contrats qu'il présentait à ses "clients", en leur proposant des placements très attractifs. Les victimes, d'anciens clients, devenus des amis, signaient en toute confiance, et certains lui ont confié de grosses sommes. 102 000 euros pour cette habitante de Tigy, venue assister au procès. A la mort de son mari c'est sa fille qui s'est aperçue que toutes les économies du couple, "les économies d'une vie" insiste son avocate, se sont envolées.

Cet abus de confiance, ça fait mal

Il y a aussi ce chef d'entreprise, qui connaît depuis longtemps celui qu'il considère comme un ami. Il lui confie 23000 euros : "je lui faisais entièrement confiance, il m'apportait des légumes, on allait au restaurant ensemble, il a trahi tout le monde avec tous ces documents qui en fait étaient faux. Cet abus de confiance, ça fait mal". Il y a aussi ce couple, qui perçoit 1700 euros de retraite et qui chaque mois confie 1500 euros à cet homme, toutes ses économies. Et qui n'a jamais revu l'argent.

240 000 euros à rembourser

Avec l'argent de certaines victimes, l'ancien assureur versait quelques intérêts aux autres, pour qu'elles gardent confiance, pour qu'elles continuent. Mais pour le reste il est incapable de dire ce qu'il a fait de tout cet argent. "Je ne sais pas, aujourd'hui je suis en surendettement". Les juges du tribunal le condamnent à deux mois de prison avec sursis, il devra rembourser ses victimes, plus de 240 000 euros, auxquels s'ajoutent 12 000 euros de dommages et intérêt au titre du préjudice moral.