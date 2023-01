Un ancien cadre d'ArcelorMittal Gandrange condamné pour voyeurisme aggravé

Un ancien ingénieur d'ArcelorMittal Gandrange a été condamné ce mardi soir, par le tribunal correctionnel de Thionville, à trois ans de suivi socio-judiciaire, pour voyeurisme aggravé, avec obligation de soins, d'indemniser les victimes à hauteur de 2.000 euros chacune, et inscription au ficher des délinquants sexuels. Si ces obligations ne sont pas respectées pendant trois ans, il écopera d'un an de prison ferme.

Des femmes filmées à leur insu dans les toilettes

Entre 2019 et 2021, cet homme âgé de 44 ans aujourd'hui, avait pris l'habitude de filmer, à leur insu, ses collègues dans les toilettes des femmes de l'entreprise. Les enquêteurs ont retrouvé plus de 50 gigaoctets de documents, soit plus de 100.000 photos et 200 vidéos, dans ses différents ordinateurs, disques durs et téléphones, professionnels comme personnels. Parmi ces documents, beaucoup de pornographie, de nombreuses photos et vidéos de ses collègues, mais aussi des images à caractère pédopornographique, qu'il dit avoir téléchargées par mégarde.

Quatre victimes, salariées d'ArcelorMittal, ont été identifiées sur les vidéos, trois se sont constituées partie civile.

Elles sont venues témoigner à la barre. Et elles font bloc, toutes les trois serrées les unes contre les autres, se soutenant par les épaules. Elles racontent, en pleurs, comment elles ont dû visionner toutes les vidéos pour s'identifier, grâce à une bague ou un pull, leur visage n'apparaissant pas à l'image. "Je me suis identifiée sur quatorze vidéos !", s'étrangle l'une des jeunes femmes.

La deuxième explique voir des ombres partout, depuis la révélation des faits, en septembre 2021. Elle prend des cours de karaté et de self défense, mais ça ne suffit pas à l'apaiser : "La rage est toujours là". La troisième n'a plus jamais remis les pieds dans l'entreprise, même après huit mois de télétravail prescrits par son médecin. Elle a démissionné, "alors que ça faisait cinq ans que je travaillais là".

De l'aveu même de leur avocat, Maître Thomas Hellebrand, on n'imagine pas le préjudice subi par ces femmes. "Elles sont plus marquées que je ne le pensais. Mais il faut comprendre la gravité des faits : c'est un traumatisme qui revient tous les jours. Impossible d'aller aux toilettes dans un lieu public. Même dans la sphère privée, elles se sentent constamment épiées. C'est un viol de leur intimité".

Passage à vide

L'ingénieur reste impassible. Il n'expliquera jamais pourquoi il en est venu là. Des problèmes personnels, une période très compliquée pour lui, selon son avocat, Maître Marc Monossohn : "Il avait des soucis d'ordre professionnel et personnel. Il a divorcé. Mais s'il n'est pas fier de ce qu'il a fait, il a compris. Ce n'est pas un récidiviste".

En 2018 déjà, l'ingénieur avait été mis à pied deux jours par son employeur, pour avoir téléchargé des films pornographiques sur son lieu de travail. Par la suite, des salariées d'ArcelorMittal Gandrange ont signalé à leur direction que quelqu'un les filmait dans les toilettes en passant son téléphone en dessous des portes. La direction a alors fait poser des plexiglas. L'auteur des faits n'est, à ce stade, pas identifié. Mais les observations continuent : d'abord par un trou dans une cloison, rebouché, puis par-dessus les parois des sanitaires. C'est en recherchant les contenus filmés sur les ordinateurs de l'entreprise que l'ingénieur sera identifié : sur l'une des vidéos, il retourne la caméra vers lui. Les enquêteurs retrouveront alors les documents compromettants, allant bien au-delà des faits de voyeurisme chez ses collègues : des images pédopornographiques sont stockées. "Je téléchargeais des dossiers entiers, je n'avais aucune intention de les exploiter", dira le prévenu à la barre.

Le prévenu n'exprime pas de regrets spontanés envers les victimes. Ce n'est qu'à la toute fin de l'audience, quand il a la parole une dernière fois, et après les remarques appuyées de la procureure et de l'avocat des parties civiles, qu'il se dit "désolé pour tout le mal qu'il a fait". Licencié pour faute grave par ArcelorMittal, il est aujourd'hui ingénieur au Luxembourg.