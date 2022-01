Un ancien candidat du Rassemblement National taguait des mosquées avec une croix de Lorraine dans le Doubs

Agé de 23 ans, membre du Rassemblement National en 2020 et 2021, il taguait les mosquées et autres lieux de culte musulmans à Pontarlier, Montlebon et Besançon en dessinant des croix de Lorraine sur les murs des édifices. Interpellé par les policiers à son domicile, il a immédiatement reconnu les faits.

Les dégradations avaient été constatées entre le 6 et le 20 novembre dernier. Des caméras de vidéo surveillance ont notamment permis aux policiers - après recoupements - de remonter jusqu'à l'intéressé. Lors de la perquisition à son domicile, ce mercredi 12 janvier, les enquêteurs ont retrouvé un exemplaire du livre d'Adolf Hitler " Mein Kampf ", ouvrage dont le détenteur affirme ne pas partager les thèses.

La France appartient aux français "-. affirme l'ancien candidat du RN dans le Haut-Doubs

Pour justifier ses gestes, cet ancien candidat du Rassemblement National aux dernières élections départementales dans le canton de Pontarlier, a répondu aux policiers : " La France appartient aux français. La croix de Lorraine symbolise une France forte et résistante. Les français n'ont pas leur place à la mosquée. " L'individu est employé dans le secteur de la plomberie en Suisse. A l'issue de son interpellation, il a été présenté au parquet de Besançon et placé sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de respecter un couvre-feu et de pointer une fois par semaine au commissariat de Pontarlier. Son casier judiciaire fait état de violences conjugales et de détentions d'armes de catégorie D de type couteaux et bombes lacrymogènes. Il sera jugé le 9 février et encourt jusqu'à 7 années d'emprisonnement pour dégradations - avec motifs religieux - de lieux cultuels. L'intéressé a affirmé aux policiers avoir quitté le Rassemblement National fin 2021 en raison, selon lui, du caractère " trop laxiste " du parti de Marine Le Pen.