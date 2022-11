Un ancien candidat RN dans le Loiret condamné pour incitation à la haine raciale

L'affaire avait marqué la campagne électorale pour les élections départementales de juin 2021 dans le Loiret. Candidat Rassemblement national sur le canton de Fleury-les-Aubrais, Pascal Auger avait publié sur twitter plusieurs propos à connotation raciste. Le RN lui avait retiré son investiture , tout en la conservant pour son binôme Angéline Gay, avec qui Pascal Auger avait finalement obtenu 17% des voix. Il a été jugé ce jeudi par le tribunal correctionnel d'Orléans, après une plainte déposée par SOS Racisme.

ⓘ Publicité

Pascal Auger veut bien "des éoliennes si les migrants arrivent en parachute"

Deux écrits ont retenu l'attention du tribunal. Répondant à un article du militant d'extrême-droite Renaud Camus intitulé "Stop aux éoliennes et aux migrants !", Pascal Auger avait posté : "Pourquoi, si les migrants arrivent en parachutes..." Dans le second tweet, il expliquait que la France "est devenue une colonie africaine". Depuis, il a supprimé son compte twitter.

L'un des tweets de Pascal Auger lors de la campagne et qu'il a supprimé depuis - Capture d'écran twitter

Agé aujourd'hui de 66 ans, c'est penaud qu'il s'est présenté à la barre. Ancien responsable du service des sports de la ville de Saint-Jean-de-Braye, ancien entraîneur de basket à Fleury-les-Aubrais, Ormes et Saran, il assure ne pas être raciste. "J'ai entraîné des Togolais et des Sénégalais, ainsi que des joueurs qui faisaient le ramadan, explique-t-il, je n'ai jamais eu de problème avec eux, ce qu'on me reproche aujourd'hui, cela les fait sourire."

Car c'est bien l'humour que Pascal Auger revendique. "De l'humour mal placé, confesse-t-il, je me suis emporté, je regrette ces propos déplacés." Mais quand le procureur Eric Sandjivy demande : "Vous vous rendez compte que votre tweet sur les éoliennes, cela revient à dire : "on veut bien des éoliennes si ça peut faire mourir des migrants ?", le prévenu a du mal à assumer : "Non, non, il n'y a aucune probabilité que cela arrive, les migrants n'arrivent pas par parachute, je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'on ne maîtrise pas la politique migratoire."

Le procureur fait le lien avec l'affaire Grégoire de Fournas

Pour le procureur, "On aurait tort de prendre à la légère ces propos, qui à force de banalisation, crée une ambiance raciste, qui contamine même l'Assemblée nationale, qui a dû exclure l'un des ses membres la semaine dernière." Allusion au député RN de Gironde, Grégoire de Fournas, exclu de l'Assemblée nationale pour deux semaines , après sa phrase prononcée dans l'hémicycle alors qu'un député LFI, noir de peau, évoquait un bateau de migrants : "qu'il(s) retourne(nt) en Afrique !"

Les juges ont suivi les réquisitions du procureur. Pascal Auger a été condamné à 1.000 euros d'amende pour incitation à la haine raciale. Lors de la lecture du jugement, la présidente du tribunal a précisé que ce jugement était rendu "au nom du peuple français" et a cité plusieurs articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.