Un ancien chef scout jugé pour viol et agressions sexuelles devant les assises à Perpignan

Le procès démarre ce jeudi à Perpignan : un homme de 38 ans est accusé de viol et agressions sexuelles sur quatre mineurs de moins de 15 ans. Les faits se seraient déroulés entre 2009 et 2015 alors qu'il était animateur chez les Scouts et Guides de France.