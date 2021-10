Un ancien colistier de François Bayrou relaxé dans le procès l'opposant à un Gilet jaune

Hamid Barara, ancien colistier de François Bayrou, était jugé ce mardi 19 octobre pour des faits de violences envers un manifestant. On lui reprochait d'avoir brisé le majeur gauche d'un Gilet jaune. Il a été relaxé par le tribunal.

Hamid Barara a été relaxé par le tribunal de Pau. Il était accusé d'avoir cassé le doigt de Benoît Lossier, le 31 janvier 2020, à Bizanos. Ce dernier avait, avec deux autres Gilets jaunes, perturbé la conférence de présentation de la candidature de François Bayrou pour les élections municipales, en jouant du tambour et en chantant.

L'équipe du maire palois, dont Hamid Barara, avait alors entouré le Gilet jaune pour lui arracher ses baguettes. C'est lors de cette intervention que Benoît Lossier a subi une fracture du doigt dont il désignant Hamid Barara comme le responsable.

La victime renonce à se porter partie civile

La justice a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments clairs prouvant la responsabilité de l'ancien adjoint de François Bayrou. Lors de l'audience, Benoît Lossier a renoncé à se porter partie civile, regrettant que seul Hamid Barara soit jugé. Il aurait souhaité un procès pour violences en réunion. "J'aimerais bien recevoir des dommages et intérêts mais pas de Monsieur Barara, a-t-il expliqué au président du tribunal. Est-ce qu'il est possible de demander des dommages à l'organisateur (de la conférence de présentation, ndlr) ? _Pour moi c'est Monsieur Bayrou qui me doit de l'argent_, pas Monsieur Barara".

À sa sortie du tribunal, près d'une quarantaine de Gilet jaunes venus le soutenir l'ont accueilli avec des applaudissements.