Un ancien combattant de 99 ans d'Agde accusé à tort dit-il d'avoir agressé et séquestré son aide ménagère

Mais que s'est-il réellement passé le 29 octobre au Grau d'Agde dans l'Hérault, au domicile d'un ancien combattant de la seconde guerre mondiale ? Cet homme, qui vient de fêter ses 99 ans, blessé de guerre, a été entendu librement au commissariat après la plainte déposée par son aide à domicile. Ce héros de guerre qui a débarqué sur les plages de Provence en août 1944, l'aurait menacée avec une arme et séquestrée dans un cabanon au fond de son jardin. Cet ancien conducteur de blindé, qui a toute sa tête, se serait emporté, car cette jeune femme de 28 ans, lui aurait subtilisé ses vestes de costume avec ses médailles de guerre.

"La vérité est tout autre'' nous explique Paul. ''J'ai en effet mis en évidence une arme de petit calibre, car je me sentais en insécurité, mais en aucun cas je l'ai pointée vers elle. Elle n'était même pas chargée".

"Mon honneur est sali. Je n'en dors plus la nuit. J'ai été amené au commissariat. On m'accuse à tort de choses qui ne sont pas vraiment la vérité."

Maéva, 28 ans intervenait au domicile de son agresseur présumé depuis le printemps 2020 à la suite de la publication d'une annonce dans un hebdo local. Depuis six mois, cette maman d'une petite fille, lui faisait le ménage sans aucune déclaration au préalable, pour 150 euros par semaine.

"Je me suis aperçu depuis quelques semaines de la disparition de vêtements dans mes placards, d'abord des chemises et puis récemment la veste en cuir achetée pour ma femme en Espagne. Je vis seul. Personne d'autre ne vient à la maison."

Fin octobre, Paul décide alors de connaître la vérité. Il cache alors le sac à main de son aide ménagère pour avoir des explications. Cette dernière appelle alors son père, s'enfuit et va se cacher dans le cabanon au fond du jardin.

"J'ai eu peur pour ma vie. Je ne savais pas ce qu'elle avait dit. Qui iul était. Comment il allait réagir. Avant son arrivée j'ai l'ai suivie et j'ai vu qu'elle s'était enfermée dans le cabanon. J'ai alors verrouillé la porte de l'extérieur, la clef était dessus. Et j'ai ensuite appelé la police municipale. Je me sentais en danger"