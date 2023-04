Un ancien élu bordelais d'extrême droite impliqué dans un réseau de prostitution

Comme révélé dans cet article du journal Sud Ouest , un réseau de prostitution a été démantelé en Gironde. Il implique un homme chinois de 31 ans et l'ancien élu RN François Jay, conseiller municipal et métropolitain bordelais du groupe Rassemblement national. Les deux hommes ont été mis en examen ce vendredi, confirme le tribunal correctionnel de Bordeaux à France Bleu Gironde, pour proxénétisme aggravé et blanchiment aggravé. Le parquet avait requis le placement en détention des deux prévenus mais seul le principal proxénète a été placé en détention provisoire. L'ancien élu a, lui, été placé sous contrôle judiciaire.

Les deux hommes auraient organisé un réseau de prostitution de femmes asiatiques dans l'agglomération bordelaise. Ces femmes exerçaient dans des salons de massage, mais aussi dans des appartements privés, loués par François Jay, notamment dans le secteur du cours de l'Yser à Bordeaux. L'homme, âgé de 69 ans, originaire de Talence, est propriétaire de très nombreux biens immobiliers à Bordeaux et sur Lège Cap Ferret. Son acolyte d'une trentaine d'années, était "gérant de plusieurs salons et intermédiaire entre le propriétaire des lieux où se déroulaient les actes de prostitution et les prostituées locataires des appartements destinés uniquement à cette activité prohibée" précise la justice bordelaise. L'un étant qualifié de "proxénète organisateur" et l'autre de "proxénète profiteur". Trois autres proches du propriétaire sont impliqués pour avoir décider de se mettre eux aussi à la location de biens personnels pour favoriser cette activité.

Les investigations ont commencé en mai 2022 dans le cadre d’une enquête menée par le groupe "économie souterraine" de la Sûreté Départementale de la sécurité publique de la Gironde. Les perquisitions menées sur le temps des gardes-à-vue ont permis de saisir près de 50.000 euros en liquide et d’évaluer le produit de l’activité illicite de prostitution à plus de 200.000 d'euros sur six mois.