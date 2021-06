Un ancien élu de Biarritz poursuit en diffamation un supporter du Biarritz Olympique

Une affaire de diffamation politico-sportive jugée ce mardi devant le tribunal judiciaire de Bayonne. L'ancien adjoint au maire de Biarritz François Amigorena a assigné devant le tribunal un proche du patron du Biarritz Olympique Jean-Baptiste Aldigé, selon les propos entendus à l'audience. Âgé de 41 ans, Jean Barrère est un supporter très actif du club rouge et blanc sur les réseaux sociaux. l'Audience s'est déroulée dans le cadre d'une citation directe.

Sur sa page "Facebook" le prévenu avait critiqué François Amigorena sans prendre de pincettes: "Qui pour lancer une pétition pour qu'en ces temps difficiles Amigorena rende le pognon qu'il a détourné et pour lequel il a été condamné afin d'aider les entreprises de notre ville ?" Les faits remontent à avril 2020. Peu avant le second tour des élections municipales, François Amigorena lance une pétition pour s'opposer au projet immobilier d’aménagement du plateau d'Aguiléra défendu bec et ongles par le patron du Biarritz Olympique Jean-Baptiste Aldigé, dont l'ombre a plané sur le procès correctionnel.

Atteinte à l'honneur

Très remontée l'avocate de l'ancien élu biarrot, Me Colette Capdevielle, a dénoncé des propos "qui portent atteinte à l'honneur de mon client. _Il n'y a jamais eu de détournement d'argent, pas le moindre centime_. Il avait renoncé à ses ambitions législatives, mais trois bulletins encore à son nom ont été validés lors du scrutin. Comme il n'a pas renvoyé à la commission de campagne, un petit carnet à souche sur lequel étaient inscrits les dons financiers, le conseil constitutionnel l'a déclaré inéligible. C'est l’application rigide de la loi, mais ce n'est pas une condamnation." François Amigorena a demandé 50 000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral dont a été victime l'ancien élu qui est aussi le patron d'une entreprise qui travaille dans la cybercriminalité et dont certains de ses clients se nomment FBI et USA.

Pot de terre contre pot de fer

Du tac-au-tac, l'avocat du prévenu a répondu à ses contradicteurs avec clarté et méthode. Me Olivier Couleau de Bordeaux, a plaidé la véracité et la bonne foi de son client. "Cette affaire c'est le pot de terre contre le pot de fer mais le tribunal devant lequel nous nous trouvons est aussi la police des mots. Accepter la liberté d'expression c'est aussi accepter de choquer". Pour l'avocat il y a eu condamnation avec une sanction de trois ans inéligibilité, mais aussi détournement puisque les comptes de campagne n'ont pas été validés. Le jugement sera rendu le 6 juillet prochain.