Un ancien garage automobile de 500m² prend feu dans une petite commune de Dordogne

L'épaisse fumée noire a été vue à des kilomètres à la ronde, un ancien garage automobile a pris feu ce dimanche vers 20h à l'entrée du bourg de Campagnac-les-Quercy (Dordogne). Le garage fermé depuis plus d'un an et qui s'étend sur 530 m² est totalement embrasé, il s'est effondré. Il n'y a pas de blessé et personne n'a été évacué.

ⓘ Publicité

Le bâtiment s'est effondré

Eddy Ferret est premier adjoint à la mairie de Campagnac-les-Quercy : "on était en train de diner quand on a vu la fumée. On a coupé les accès". Le bourg de la commune de près de 300 habitants est coupé en deux ce dimanche soir pour permettre l'accès des secours. Le feu est toujours en cours à 22h.

L'eau et l'électricité coupées

L'alimentation en eau et en électricité sont coupées pour une partie des habitants de Campanac-les-Quercy "et au moins jusqu'à ce lundi matin", précise Eddy Ferret. Le feu serait parti des bureaux de l'ancien garage qui contenait également des voitures, mais aussi des moteurs. Les gendarmes sont chargés de l'enquête pour déterminer l'origine de l'incendie.

Les pompiers de Belvès, Domme, Sarlat, Terrasson, Monpazier, Lalinde et Périgueux ainsi que des pompiers de Salviac sont mobilisés.