Un ancien gendarme soupçonné de complicité de viol sur des enfants philippins

Nancy, France

L'enquête commence par une alerte de l'agence américaine HSI, compétente pour la délinquance internationale et la cybercriminalité.

Les policiers américains signalent à la France l'implication présumée d'un de ses ressortissants dans un trafic sexuel de jeunes gens aux Philippines.

Le suspect est un gendarme à la retraite, "né en 1963", précise le parquet de Nancy. Cet ancien militaire aurait été "commanditaire d'actes de viols et d'agressions sur mineurs, commis aux Philippines courant 2017-2018", selon les informations confirmées, ce samedi 2 mars 2019, par le procureur de la République.

Négociation présumée d'actes sexuels filmés en direct

Placé en garde à vue, en début de semaine, le suspect est mis en cause pour complicité de viol, qualification plus grave que la "simple" pédopornographie. Celle-ci consiste à visionner des images déjà enregistrées et disponibles sur le web.

En l'occurrence, la justice nancéienne reproche au suspect d'avoir négocié directement des viols de mineurs, avec un intermédiaire philippin.

L'ancien gendarme lorrain a confirmé, selon le parquet de Nancy, "avoir visionné des shows à caractère pornographique filmés en direct". Les enquêteurs américains ont enregistré des échanges sur la messagerie Skype.

Didier aurait ainsi négocié, sur internet, plusieurs prestations sexuelles, pour un montant de plus de 80 000 pesos philippins, soit l'équivalent d'un peu plus de 1 300 euros. Au total, l'enquête américaine a révélé 26 transactions payées entre janvier 2017 et octobre 2018.

Toujours selon le directeur de l'enquête judiciaire à Nancy, le suspect a expliqué que "les faits concernant des mineurs ne portaient que sur très peu de transactions, la grande majorité d'entre elles concernant, selon lui, des 'spectacles' d'adultes".

L'interrogatoire du suspect a souligné cependant "deux scènes impliquant, selon les échanges par Skype, deux mineurs, dont l'un aurait subi une agression sexuelle et l'autre un viol".

Précarité et internet

Cette affaire met en cause un phénomène sordide de live-streaming (visionnage en direct), facilité par l’usage des smartphones et des applications mobiles.

Apparu en 2012, aux Philippines, cette exploitation en direct sur internet d'abus sexuels sur mineurs est devenue une "source de revenus considérables", selon la justice. Des criminels en profitent, mais aussi des familles en situation d'extrême précarité.

Les victimes, exhibées et violées, filles ou garçons, sont âgées de quelques mois à 10 ans, issues de familles misérables ou abandonnées.

Les pédophiles commanditaires se mettent en relation, via une messagerie électronique, avec un interlocuteur qui s'efforce de répondre à leur demande...

Le parquet de Nancy, dans son ouverture d'information judiciaire, ce jeudi 27 février, avait requis le placement en détention provisoire pour le suspect lorrain. Celui-ci a été laissé libre sous contrôle judiciaire, en attendant la suite de la procédure.