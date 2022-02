Un ancien gérant de discothèque condamné à 23 ans de prison pour braquage à Toulouse

C'est un lourd verdict qu'a prononcé la cour d'assises de Haute-Garonne ce jeudi 3 février tard dans la soirée. Sauf aménagement en fin de vie, Marc Tambon, 63 ans, passera la fin de ses jours en détention. L'ancien patron d'une célèbre discothèque toulousaine a été jugé coupable d'un braquage à main armé durant lequel une famille avait été séquestrée.

à lire aussi Un ancien patron de discothèque jugé aux assises de Haute-Garonne pour braquage

Un an et demi de cavale

L'accusé écope de 23 ans de prison ferme, son co-accusé de dix ans son cadet Gérard Schartier 18 ans. Des sentences un peu moins sévères que ce que le ministère public avait requis, entre 28 et 30 ans pour le premier, entre 23 et 25 pour le second.

En novembre 2017, ces hommes qui ne se connaissaient pas le mis précédent se sont introduits, armés et cagoulés, chez des commerçants, à Aucamville. Ils ont séquestré les quatre occupants de la maison, en les ligotant.

Marc Tambon réussit à prendre la fuite, et n'a été retrouvé par les gendarmes que 18 mois plus tard, tandis que son complice a été arrêté sur les lieux du braquage.