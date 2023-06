Un ancien joueur de foot de Fussy suspendu pour 15 ans après un coup de tête donné à un arbitre

La sanction de la commission de discipline du district du Cher est tombée : l'ancien joueur de la réserve du club de foot de Fussy qui avait donné un coup de tête à un arbitre début avril est suspendu pour 15 ans. L'information, révélée par le Berry Républicain, est confirmée auprès de France Bleu Berry par le président du district.

Le club privé de Coupe du Cher la saison prochaine

Cet ancien joueur avait donné un coup de tête à l'arbitre de la demi-finale de Coupe du Cher disputée entre son club et celui de la Chapelle-Saint-Ursin, à la 79e minute de jeu. L'arbitre avait porté plainte suite à cette agression, et le club de Fussy s'était séparé du joueur mis en cause. Pour autant, Fussy est également sanctionné suite à cet acte, et sera privé de participation à la Coupe du Cher (Coupe Robert Feigenblum) pour la saison 2023-2024.

En novembre dernier déjà, un joueur de foot dans le Cher avait écopé de 16 ans de suspension pour des faits similaires. Ce jeune joueur du Bourges Foot 18 avait donné lui aussi un coup de tête à un arbitre lors d'un match contre Saint-Amand.