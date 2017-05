Un ancien joueur du Tours Football Club condamné à de la prison avec sursis pour violences conjugales

Julien Cétout a été condamné mardi 16 mai à 3 mois de prison avec sursis, à Nancy, dans le cadre d'une comparution en procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. L'ancien défenseur du Tours Football Club était poursuivi pour des violences conjugales.

Un ancien joueur du Tours Football Club a été condamné hier à 3 mois de prison avec sursis.

Après avoir passé 6 saisons à Tours, jusqu'en 2014, Julien Cétout est parti à Nancy. C'est là-bas qu'il a été condamné, le 16 mai, pour des violences conjugales, commises sur son épouse, en mars dernier, alors que le couple était en instance de divorce.

Dans un entretien à l'Est Républicain, au mois de Mars, Julien Cétout avait catégoriquement nié avoir donné des coups à sa femme : "Jamais je ne l'ai frappée. Ca ne pourrait pas me venir à l'esprit de taper la mère de mes trois enfants". Il admettait simplement l'avoir agrippée par le bras et repoussée sur une chaise après qu'elle lui ait griffé le visage.

Il a néanmoins comparu dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.