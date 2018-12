Le Mans : un ancien kiné du MUC 72 se fait voler un maillot dédicacé de Didier Drogba

Le Mans, France

Arnauld Surchamp a appris la mauvaise nouvelle pendant ses vacances de Noël. Son cabinet de kiné au Mans a été cambriolé. Plusieurs malfaiteurs ont réussi à voler deux fauteuils sur lesquels figuraient les maillots de Wilfried Bony et surtout de Didier Drogba. L'international ivoirien a débuté sa carrière au Mans, au MUC 72. "Didier Drogba, je l'ai connu lorsqu'il était très pénalisé par des blessures à répétition. Il passait beaucoup plus de temps dans mon cabinet que sur le terrain", témoigne Arnauld Surchamp, forcément très touché par le vol de ces fauteuils si particuliers. "Il fallait à la fois le soigner mais aussi l'encourager et travailler beaucoup sur le mental. _On a eu des relations très particulières_", poursuit le kiné manceau.

On me vole une partie de mon histoire partagée avec Didier Drogba. J'ai vécu des moments extraordinaires avec lui."

Une relation d'amitié nouée entre le kiné et Didier Drogba

Petit à petit, les deux hommes sont devenus amis. Didier Drogba avait totale confiance en Arnauld Surchamp. Ils sont devenus proches, à tel point que le kiné avait appelé Didier Drogba pour le convaincre de quitter l'Olympique de Marseille à l'été 2004 et de rejoindre le club anglais de Chelsea, pour continuer sa progression. "Quand il revenait au Mans, on se voyait. Il avait une certaine humanité que tous n'ont pas. Il était conscient qu'on avait tous participé, à notre petit échelon, à son parcours professionnel. Il était reconnaissant de tout ce qu'on avait pu lui apporter", confie Arnauld Surchamp.

Le kiné ne comprend pas que de telles choses aient été volées. "J'avais eu l'idée de faire ces paires de fauteuil qui sont des trophées. C'est très sentimental, ils n'ont aucune valeur financière pour moi. C'est ça qui est aberrant, je ne vois pas l'intérêt de voler ça", explique Arnauld Surchamp. "C'est plus qu'un vol de fauteuil classique. Celui qui a volé ça, je ne sais pas quel plaisir il va avoir. J'ai une sensation de frustration".