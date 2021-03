Un ancien légionnaire condamné à cinq ans de prison pour avoir menacé sa compagne avec un pistolet automatique

Un homme de 38 ans, ancien légionnaire, a été condamné à cinq ans de prison ferme dont un an avec sursis pour des faits d’enlèvement et séquestration, violences avec arme sur conjoint et usage de stupéfiants à l'issue d'une enquête menée par la gendarmerie de Pézenas.