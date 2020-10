Un ancien magistrat du Parquet national financier visé par une plainte pour harcèlement moral et sexuel

Une information judiciaire a été ouverte le 25 septembre pour "harcèlement moral au travail et harcèlement sexuel" après la plainte d'une greffière visant un ancien vice-procureur du parquet national financier (PNF), a appris l'AFP de sources judiciaires ce mardi, confirmant une information du journal Le Monde. La greffière de 34 ans dénonce dans sa plainte datée du 9 septembre des "brimades et remarques déplacées" et un "comportement à connotation sexuelle". Les faits auraient débuté en 2018 lorsqu'elle a été affectée à un nouveau binôme de magistrats du PNF et auraient duré "de nombreux mois".

Un comportement "aux conséquences graves" détaille la plainte

Dans la plainte, qu'a pu consulter l'AFP, il est indiqué que le vice-procureur "se comportera de manière inacceptable au vu et au su de ses collègues du parquet national financier, sans aucune réaction avant de nombreux mois". Ce comportement "a eu des conséquences graves sur ses conditions de travail" ainsi que sur l'état psychologique de la plaignante, qui occupait son premier poste de greffière au moment des faits présumés.

La jeune femme évoque à sa hiérarchie "une pression très forte du vice-procureur, qui se montre, selon elle, tour à tour très dur ou trop tendre, soufflant sans cesse le chaud et le froid. D’après son récit, le magistrat multiplie les propos déplacés, sur son physique ou sa vie privée." rapporte Le Monde. L'homme aurait "prononcé, 'en permanence' des propos sexuels la concernant et la mettant très mal à l'aise," indique une source proche du dossier à Franceinfo.

"C'est un homme qui a une parole libre, peut-être trop libre, ce n'était pas pour autant une proposition sexuelle. Ses propos ne méritent pas la qualification que leur donne la plaignante", indique Me Jean-Yves Le Borgne, l'avocat du vice-procureur visé par la plainte.

Une réaction tardive de la hiérarchie selon l'avocat de la greffière

Le nouveau procureur national financier, Jean-François Bohnert, qui a pris ses fonctions début octobre 2019, aurait été prévenu des faits présumés un mois plus tard. "Le parquet général a été avisé de ces faits par le procureur de la République financier, dans le cadre d'un échange téléphonique, dans les jours qui ont suivi les entretiens intervenus au mois de novembre", précise le PNF. Dans un premier temps, Jean-François Bohnert rencontre la greffière ainsi qu'une magistrate qui dénonçait des faits similaires, convoque ensuite le magistrat, et "décide d'en rester là", rapporte Le Monde. Le chef du PNF alerte finalement par courrier le parquet général le 9 décembre. Selon Franceinfo, le vice-procureur a été muté courant 2020 dans une autre juridiction.

Eric Morain, avocat de la greffière, dénonce une réaction tardive de la hiérarchie : "Ce qui vient ajouter l’écœurement au harcèlement ce sont les réactions qui sont les mêmes que dans n'importe quelle entreprise. On espérait tellement mieux", affirme-t-il à l'AFP. Le magistrat exerce actuellement au tribunal judiciaire de Versailles. Il a été renvoyé devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et une audience disciplinaire pourrait avoir lieu dans les prochains mois, selon Me Jean-Yves Le Borgne.