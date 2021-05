Un ancien maire de Loire-Atlantique condamné à trois ans de prison, dont un ferme, pour escroquerie

Thierry Legrais, maire de Juigné-des-Moutiers (Loire-Atlantique) de 2002 à 2014 a été condamné par le tribunal de Nantes jeudi 20 mai, à trois ans de prison dont deux avec sursis pour "escroquerie", "banqueroute" et "blanchiment". La peine d'un an de prison ferme à son encontre est aménageable.

Thierry Legrais absent pour le délibéré

Le parquet avait requis en mars dernier quatre ans de prison dont deux ans ferme à son encontre. Sa femme a pour sa part été condamnée à un an de prison avec sursis pour les mêmes chefs d'accusation. Le tribunal interdit de façon définitive aux deux prévenus de diriger une société ou une entreprise. Ils sont inéligibles pendant cinq ans. Le tribunal n'a cependant pas retenu le motif de banqueroute pour l'entreprise "ETA Legrais", spécialisée dans les travaux agricoles, pour "l'EARL De Saint Hubert" où Thierry Legrais était agriculteur.

Entre 2016 et 2018, l'ancien édile de Juigné-des-Moutiers aurait fabriqué plus de 300 fausses factures auprès de deux entreprises : Urica, plateforme de titrisation, et Eurofactor, filiale d'affacturage du groupe Crédit agricole, afin d'obtenir un somme d'environ 26 millions d'euros. Pour ces faits, Thierry Legrais doit payer plus de 3,3 millions d'euros à Urica, 1,7 million d'euros à Eurofactor de dommages et intérêts aux deux sociétés d’affacturage, et 30.000 euros à divers créanciers s'étant constitués partie civile. L'ensemble des biens de Thierry Legrais doivent être saisis pour régler cette somme.

"C'est pas payé pour ce qu'il a fait" - L'un des créanciers, partie civile au procès

"Faut pas se laisser emporter par les sentiments, mais on les a bien remontés quand même", avoue, la voix tremblante, l'un des créanciers qui a tenu à assister au délibéré. Le céréalier et d'autres personnes qui se sont constituées partie civile, ont fait une bonne heure de route pour se rendre au tribunal judiciaire de Nantes. Ils sont tous déçus, en colère, contre le jugement rendu. "Obligé de reconnaitre qu'en fait on peut se permettre de faire 26 millions de fausses factures, d'avoir un passif de plus de 18 millions d'euros, et d'avoir une peine de prison d'un an ferme aménageable. La seule chose qui leur est punie, c'était d'aller en prison. Il ne va pas y aller."

Ces créanciers, victimes de l'escroquerie, ne croient pas revoir leur argent un jour. "Il est condamné à verser des sommes d'argent infinies. [...] Il faudrait travailler toute une vie. [...] On aura rien, et tous les jours on voit ce monsieur qui a fraudé, continuer à travailler de la même manière, la vie continue pour lui."

Le mandataire qui représente les parties civiles a dix jours pour faire appel de ce jugement.