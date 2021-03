Un ancien maire de Loire-Atlantique jugé pour une arnaque à 26 millions d'euros

L'ancien maire de Juigné-des-Moutiers, Thierry Legrais, a été jugé au tribunal de Nantes ce jeudi 11 mars pour escroquerie, banqueroute et blanchiment. Il aurait notamment créé plus de 300 fausses factures dans le domaine agricole auprès de deux sociétés pour un montant total de 26 millions d'euros.

Maire de Juigné-des-Moutiers de 2002 à 2014, Thierry Legrais a été jugé ce jeudi 11 mars au tribunal correctionnel de Nantes pour escroquerie, banqueroute et blanchiment dans le domaine agricole entre octobre 2016 et janvier 2018. Le parquet requiert quatre ans de prison dont deux ans ferme à son encontre. Sa femme encourt 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour les mêmes chefs d'accusation.

En parallèle de ses activités à la mairie, Thierry Legrais travaillait dans le domaine agricole dans le pays de Châteaubriant. S'il est agriculteur, Thierry Legrais est aussi chef d'entreprise. En décembre 2009, il crée "LB Agri", une société commerciale qui achète et vend des intrants aux agriculteurs. Quelques mois plus tard, une autre entreprise voit le jour : "ETA Legrais", spécialisée dans les travaux agricoles. Enfin, l'homme de 48 ans possède aussi "l'EARL De Saint Hubert" où il est agriculteur.

Plus de 300 fausses factures

Grâce à ses trois sociétés, Thierry Legrais aurait monté une arnaque à plusieurs millions d'euros. "Les petites sociétés ("ETA Legrais" et "EARL De Saint Hubert") tournaient grâce à l'apport d'une grosse société en difficulté financière", déclare le président du tribunal. Avec "LB Agri", Theirry Legrais aurait fabriqué plus de 300 fausses factures auprès de deux entreprises : Urica, plateforme de titrisation, et Eurofactor, filiale d'affacturage du groupe Crédit agricole.

Thierry Legrais aurait créé des fausses factures auprès des organismes financiers d'affacturage pour obtenir un financement anticipé. Le montant de certaines factures serait de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il aurait obtenu d'Urica plus de 19 millions d'euros grâce à 172 fausses factures. Pour Eurofactor, le montant des 135 factures s’élèverait à plus de 7 millions d'euros.

Un préjudice estimé à plus de 5 millions d'euros

Quand le tribunal l'interroge sur le pourquoi des fausses factures, Thierry Legrais répond, "pour apporter de la trésorerie à "LB Agri" dans le but de rembourser par la suite", explique Thierry Legrais. Dans le fond de la salle, les agriculteurs du pays de Châteaubriant présents à l'audience s'amusent de la réponse du prévenu.

Sans le savoir, Urica et Eurofactor auraient crédité M. Legrais pour des fausses factures, qui plus est, "aberrantes par rapport à la taille des exploitations des agriculteurs", précise le président. Pour les deux sociétés, le préjudice total est estimé à plus de 5 millions d'euros car par un système de cavalerie (nouveaux emprunts servant sans cesse à rembourser les emprunts précédents), de nombreuses factures ont été annulées.

"Je voulais sauver mes entreprises"

"Il a utilisé mes comptes pour créer de la cavalerie financière à hauteur de 595 000 euros, explique un agriculteur présent au procès. Des sommes apparaissaient un jour, et dans un délai de 24 à 48 heures, au centime près, elles repartaient, cela lui donnait de la crédibilité."

"Sur le moment j’étais perdu, je ne voulais pas que mes entreprises s’arrêtent, explique le corpulent Thierry Legrais d'une voix basse à la barre. Je voulais sauver mes entreprises en ayant de la trésorerie, je regrette profondément."

Les fausses factures auraient entraîné la banqueroute de "LB Agri". "Tous ses agissements ont pour objectif de fausser la comptabilité et retarder au maximum la procédure collective", raconte la procureure. C'est-à-dire le placement sous contrôle judiciaire de l'entreprise.

"Il a été pris dans un engrenage dont il n'a pas su se tirer" - l'avocat de Thierry Legrais

Avant l'ouverture de la procédure, Thierry Legrais et son épouse, alors cogérante, auraient blanchi de l'argent de la société sur le compte de leurs trois enfants à hauteur de plus de 58 000 euros.

"Il a été pris dans un engrenage dont il n'a pas su se tirer, explique l'avocat du prévenu. Il a reconnu les fautes principales qui pesaient sur lui. Il n'a pas cherché à se défausser de ses responsabilités. Il inspire à reprendre une vie normale et à ce qu'on le laisse travailler pour rembourser les victimes, au moins d'un point de vue symbolique. Il appartient à la société de le laisser travailler. Sa place n'est pas en prison." La décision du tribunal sera rendue le 20 mai prochain.