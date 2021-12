Un ancien militaire de Limoges bientôt jugé pour la diffusion de messages d'apologie du nazisme

C'est le premier octobre dernier que le parquet anti terroriste avait réclamé le renvoi de cet ancien militaire en correctionnelle. Cette fois c'est acté. Cet homme de 38 ans est renvoyé en procès pour entreprise individuelle terroriste. Il est soupçonné d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux des messages d'apologie du nazisme, et d'avoir fait des recherches sur les lieux de réunion de la communauté juive notamment à Limoges et dans d'autres villes de France. C'est aussi à Limoges qu'il avait été interpellé en mai 2020.

Interpellé à Limoges ... et bientôt jugé à Paris

Lors de son interpellation au printemps 2020 à Limoges, les enquêteurs avaient retrouvé à son domicile trois armes à feu et des munitions. Cet homme qui s'était reconverti en agent de sécurité épousait des thèses d'ultra droite. Il est en détention provisoire depuis son interpellation. Il avait déjà été condamné, en mai 2019 à quatre mois de prison ferme pour des menaces à l'encontre de membres de l'association SOS Racisme Les potes en Limousin. Un an plus tôt, il avait aussi acheté un pistolet automatique et un revolver et avait alors été repéré pour des messages sur les réseaux sociaux où il appelait à en découdre lors des manifestations des "gilets jaunes" à Paris.