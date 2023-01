Un ancien policier colombien condamné à Bayonne pour trafic de drogue

Le conducteur est un Colombien, ancien policier dans son pays, âgé de 48 ans et qui réside en Espagne. Son compère est un ressortissant de République Dominicaine de 38 ans qui habite à Châteauroux. Les deux hommes, jugés ce mardi 3 janvier 2023, à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne, ont été arrêtés par les douaniers d'Hendaye le 15 septembre 2021. Ce jour-là, il est 18 h15 au poste frontière de Biriatou sur l'Autoroute A63. Le poids lourd arrive d'Espagne et se rend en Allemagne. Les douaniers inspectent la remorque dans laquelle se trouvent 54 palettes et 36 cubes vides en plastique. Cachés dans une double paroi, ils découvrent 137 kilos d'herbe de cannabis. Une jolie prise.

Le policier colombien tombe dans le trafic de stup

La drogue est conditionnée dans des sachets thermosoudés. La valeur marchande de la cargaison est évaluée à 240 000 euros. Devant le tribunal, Luis, le conducteur, reconnaît les faits alors qu'il a toujours nié son implication dans le trafic, lors de l'instruction qui a duré 15 mois. "Mais comment passe-t-on de policier à trafiquant de stupéfiants ?" Demande à juste titre la présidente du tribunal, Emmanuelle Adoul, au prévenu, tête basse enfoncée dans les épaules. "Je me suis retrouvé au mauvais endroit lors d'une opération anti-drogue dans mon pays" explique Luis, qui par la suite a dû fuir en raison des pressions qu'il a reçu. La suite va le mener en Europe et à transporter la drogue pour un certain "Juan Carlos", le commanditaire en Espagne. Quant au second conducteur, Pedro, il affirme tout simplement "n'avoir rien avoir avec les faits reprochés".

Prison ferme requise, relaxe plaidée

Pour l'accusation, pas de doute sur la culpabilité des deux prévenus, en raison des charges. Le procureur de la République, Jean-Claude Belot demande, à l'encontre des deux hommes, deux ans de prison ferme, une amende de 240 000 euros et une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans. Si l'avocat de Luis a demandé une peine mesurée pour son client, le défenseur de Pedro a plaidé la relaxe. Pas de preuve matérielle de sa culpabilité, "pas de certitude" selon Me Bertrand Bouvet. Le tribunal a estimé qu'il avait "un faisceau de présomption suffisant" pour condamner les deux hommes à 2 ans de prison ferme, cinq ans d'interdiction du territoire français et à une amende douanière de 240 000 euros.