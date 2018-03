Un ancien policier de l'agglomération de Toulon a été condamné à 1 an de prison avec sursis ce mercredi pour avoir harcelé et menacé pendant des mois le personnel du magasin Darty de La Valette-du-Var après avoir acheté une cuisine dont il demandait à être remboursé.

Toulon, France

Un policier de l'agglomération de Toulon, suspendu depuis un an, a été condamné à un an de prison ce mercredi par le tribunal de grande instance pour avoir menacé et harcelé le personnel du magasin Darty de La Valette-du-Var (Var) entre octobre 2016 et août 2018.

En octobre 2016, ce gardien de la paix, suspendu l'an dernier après le dépôt d'une plainte par un maçon, a acheté une cuisine dans ce magasin. Mais aussitôt après l'achat, la hotte aspirante s'est détachée et a cassé une partie de la cuisine. Le montant des dégâts a été estimé à 13.000 euros lors de l'audience qui s'est tenue le 7 mars, comme le rapporte Var Matin.

Une centaine d'appels malveillants pendant près d'un an

Le policier a dans un premier temps envoyé des lettres recommandées mais très vite, il a multiplié les appels téléphoniques "malveillants" en injuriant et en menaçant le personnel. Selon Darty, il aurait ainsi passé une centaine d'appel quand le prévenu en a reconnu trente-huit. En juin 2017, il aurait même menacé de "poser une bombe".

Interdiction de détenir une arme

Le tribunal de grande instance de Toulon a suivi les réquisitions du parquet en le condamnant à un an de prison avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve, obligation de soins et une amende de 2000 euros. Il est par ailleurs interdit dans les magasins Darty et ne peut plus détenir une arme. Mais son avocat envisage de faire appel du jugement.