Un ancien pompier volontaire de l'Indre jugé pour agressions sexuelles et harcèlement

Deux ans de prison dont un an ferme ont été requis contre un ancien pompier volontaire de l'Indre. Le tribunal correctionnel de Châteauroux jugeait hier un homme de 39 ans. Quatre jeunes femmes ont porté plainte contre lui pour des faits de harcèlement sexuel. Deux d'entre elles ont également porté plainte pour agression sexuelle. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 30 mars prochain.

Un profil de prédateur selon l'avocate des parties civiles

Les faits se seraient produits entre septembre 2014 et janvier 2021. Le mode opératoire est le même à chaque fois : tout commence par des sms et des messages sur les réseaux sociaux. "Tu as de belles fesses", "J'ai envie de toi", " Tu es bien formée" : le formateur demande aussi d'envoyer des photos nu ou en sous vêtement. Au moments des faits, les jeunes femmes ont entre 15 et 20 ans et traversent des moments difficiles. L'avocate des parties civiles pointe clairement un profil de prédateur. Quand les victimes disent non, les relations à la caserne se dégradent. Le sapeur pompier dénigre leurs capacités professionnelles.

Une jeune femme l'accuse de l'avoir embrassée et caressée de force sous sa brassière et sur l'entrejambe après un retour d'intervention, avant de se voir demander une fellation qu'elle refuse. Une autre l'accuse de caresses sur les fesses répétées et d'avoir tenté de l'embrasser en lui soulevant le t-shirt contre son gré. "J'ai bien envoyé des messages", admet l'homme de 39 ans, quand il s'avance à la barre. "Mais ce ne sont que des messages de drague. Le reste, je n'ai rien fait", conclut-il.