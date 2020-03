Un ancien prêtre d'Arles condamné pour avoir volé des objets liturgiques

L'ancien prêtre de l'église Saint-Trophime d'Arles a été condamné à 15 mois de prison avec sursis pour avoir volé des objets liturgiques et aussi avoir détourné de l'argent donné par les paroissiens (environ 13.000 euros).

L'ancien prêtre devra aussi dédommager la Ville et la paroisse.

C'est devant le tribunal correctionnel de Tarascon que le Père Cabanac comparaissait. L'ancien prêtre de l'église Saint-Trophime d'Arles vient d'être condamné à 15 mois de prison avec sursis, il a détourné à son profit de l'argent des paroissiens mais il a aussi volé plusieurs objets liturgiques.

Plus de 200 objets liturgiques volés

La liste des objets volés est longue, des crucifix, des soutanes, des calices. Certains étaient mêmes classés aux monuments historiques. Pour le moment, le Père Cabanac, ne connaît pas encore le montant de l'amende qu'il devra payer à la ville et à la Paroisse d'Arles qui étaient parties civiles dans ce dossier. On connaîtra la somme en septembre prochain. Cet ancien curé a aussi encaissé 13.000 euros de dons de fidèles.

Des vols et détournements que le Père Cabanac a reconnu. Au procès, il a expliqué qu'il était tombé dans cette spirale notamment parce qu'un prêtre de sa paroisse le harcelait. Cette paroisse, le Père Cabanac en aura donc été le curé pendant 9 ans, de 2008 à 2017. Depuis, il n'exerce plus aucun ministère. Par contre, il est toujours prêtre du diocèse d'Aix-en-Provence et Arles.

Le Père Cabanac passera devant le tribunal ecclésiastique qui décidera de son avenir au sein de l'Église.