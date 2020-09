Un ancien proviseur belfortain meurt noyé dans l'Hérault

Pierre Beaufils-Testa s'est noyé, lundi dernier, alors qu'il se baignait près du Cap d'Agde dans l'Hérault. Le retraité avait connu une riche carrière d'enseignant et de proviseur dans des établissements du nord Franche-Comté.

Il était une figure de l'Education nationale dans le Territoire de Belfort. Pierre Beaufils-Testa est décédé lundi dernier à l'âge de 68 ans, apprend-on ce vendredi auprès de son entourage proche. Le retraité a été victime d'une noyade alors qu'il se baignait près du Cap d'Agde, dans l'Hérault, où il était en vacances.

Une personnalité qui a marqué des générations de professeurs et d'élèves.

Pierre Beaufils-Testa avait commencé sa carrière comme professeur d'Histoire Géographie. Il a surtout marqué des générations d'élèves et d'enseignants notamment lors de ses passages pendant de nombreuses années à la tête du lycée Jules Ferry de Delle, et comme proviseur du lycée Courbet de Belfort de 2008 à 2015. Il prit sa retraite cette année-là et habitait depuis à Arbouans dans le pays de Montbéliard. Les obsèques de Pierre Beaufils-Testa devraient être célébrées prochainement.