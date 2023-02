Un ancien radiologue de l'hôpital de Châteauroux entendu pour quatre agressions sexuelles

Un homme de 54 ans était entendu au tribunal de Châteauroux pour quatre agressions sexuelles qui auraient été commises alors qu'il était radiologue, d'abord à l'hôpital castelroussin, puis à celui de Romorantin Lanthenay. Les faits les plus anciens remonteraient à 2012, les plus récents à 2018. Ils auraient été commis dans la majorité des cas sur des personnes vulnérables ; soit en raison de leur âge, soit en raison de leur état de santé ou leur état psychique. Le prévenu nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 17 mars.

Des actes qui auraient été commis au cours d'échographies

Les quatre victimes ont chacune évoquée des faits qui se seraient déroulés lors d'examens en échographie. Elles décrivent toutes des attouchements, au niveau de leur sexe et au niveau de la poitrine pour l'une d'entre elles. Deux des patientes évoquent également un doigt introduit dans leur vagin, ce qui pourrait s'apparenter à un viol, mais ce motif n'a pas été retenu à l'encontre de l'ancien radiologue. Deux des potentielles victimes ont aussi affirmé au cours de l'enquête que le prévenu se serait masturbé ou touché le sexe tout en effectuant des attouchements sur elles.

Pour l'une des patientes, prise en charge par ce praticien en 2012 à l'hôpital de Châteauroux, le radiologue parle d'un toucher vaginal, effectué après que cette femme a évoqué une boule. Il s'agissait selon le mis en cause d'un examen de vérification. Pourtant, il n'en fait pas mention dans son compte rendu d'intervention. Ces faits avaient dans un premier temps étaient classés sans suite, avant que le dossier soit rouvert à la faveur d'autres accusations à l'encontre du praticien.

Le témoignage de la fille d'une patiente

Parmi les parties civiles, seule la fille de l'une des victimes potentielles était présente au tribunal. Elle est venue témoigner pour sa maman, qui lui a rapporté les faits le jour même où ils se seraient produits, le 31 mars 2015. Elle évoque les "cauchemars" et la "peur des représailles" de sa mère. Âgée à l'époque de 85 ans, cette dernière n'est plus en mesure aujourd'hui de venir au tribunal et de revenir sur ces faits. L'agression sexuelle a été immédiatement signalée à la direction de l'hôpital, qui elle-même a saisi le procureur. "Quand je vois qu'il y a eu une autre [victime] après, je suis scandalisée" a déclaré la fille de cette victime devant les juges. Elle explique prendre la parole pour que d'autres ne subissent plus la même chose.

Le radiologue mis en cause est pour le moment suspendu professionnellement sur décision judiciaire. Il exerce désormais en région parisienne. L'audition de huit de ses anciens collègues, essentiellement à l'hôpital de Châteauroux, n'aura pas vraiment permis de déterminer clairement si les faits d'agressions sexuelles ont eu lieu. Et pour cause : aucun d'entre eux n'était présent dans la salle d'examen, mais certains ont recueilli les témoignages des victimes dès la sortie de l'échographie.

Cinq ans de prison requis, la défense demande la relaxe

Le procureur de la République a requis une peine qu'elle qualifie de "sévère", à savoir cinq ans de prison, dont trois ferme (et deux avec sursis). Elle a également demandé une obligation de soins pour le prévenu.

L'avocat du prévenu, maître Richard Gisagara, lui demande la relaxe pour son client "au bénéfice du doute". "Le premier défaut de ce dossier (...) le péché originel (...) c'est de considérer la parole des plaignantes comme sacrée" a déclaré l'avocat de la défense, soulignant de possibles manquements de l'enquête : l'absence de confrontation entre le mis en cause et les victimes, qui donnent chacun une version différentes des faits, ou encore le fait que les victimes n'aient pas été réentendues. Selon lui, personne ne s'est demandé au cours de l'instruction si les victimes se connaissaient, ce qui pourrait laisser à une possible concertation.

Il évoque également un possible racisme vis-à-vis de son client, originaire du Burundi. Un argument que le prévenu a lui-même avancé à plusieurs reprises au cours de l'audience pour tenter d'expliquer ces accusations qui le visent. Maître Richard Gisagara parle de variations dans le témoignage de l'une des victimes, d'un état second en raison de la prise de médicaments au moment de l'examen pour une autre.

Le prévenu, lui, est resté constant jusqu'au bout en concluant : "Je suis innocent (...) vous pouvez même amener la guillotine, je ne changerai pas de version".