Un ancien soignant de l'Ehpad de Sainte-Sèvère jugé pour violences sur personnes vulnérables

Il est soupçonné de violences sur 14 résidents de l'Ehpad Le Castel, à Sainte-Sévère. Un ancien aide-soignant comparaît ce lundi au tribunal de Châteauroux pour des violences volontaires. L'Ehpad s'est lui aussi porté partie civile. Les faits se seraient déroulés entre juin 2017 et septembre 2020.

"Pas un système Orpéa" selon l'avocat de familles et de l'Ehpad

Il est reproché à cet ancien aide-soignant des gestes brusques : des toilettes ou des changes faits de manière brutales, mais aussi des propos humiliants. A chaque fois exercés contre des personnes souffrant de troubles cognitifs qui ne leur permettent pas de s'exprimer clairement.

Selon l'avocat de l'Ehpad, qui défend aussi certains résidents et leurs familles, il s'agit d'actes isolés, qui relèvent du seul aide-soignant, et non d'une maltraitance induite par le fonctionnement de la maison de retraite. "On n'est pas dans un système Orpéa" résume-t-il. Orpéa, ce réseau de maisons de retraite sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines pour avoir mis en place un système de rentabilité qui se ferait au détriment des résidents de ces établissement.

Ce sont des collègues, choqués par le comportement de l'ex aide-soignant, qui auraient donné l'alerte. Après une enquête interne, et une suspension, l'homme mis en cause a été licencié.