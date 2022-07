Un ancien soldat allemand a été condamné ce vendredi à cinq ans et demi de prison par le tribunal de Francfort, pour avoir fomenté un attentat d'extrême droite.

Un ancien soldat allemand condamné à 5 ans et demi de prison pour "préparation d'attentat"

L'ancien soldat allemand arrêté en juin 2021 à Kehl, a été condamné ce vendredi à cinq ans et demi de prison pour "préparation d'attentat". Le président du tribunal de Francfort, Christoph Koller, précise que "l'accusé est coupable de planification grave menaçant la sûreté de l'Etat".

Le Parquet avait réclamé six ans et trois mois de détention contre Franco Albrecht, qu'il a présenté comme "un terroriste d'extrême droite".

Des personnalités politiques ciblées

Ce jeune homme de 33 ans, résidant en France et stationné dans la base franco-allemande d'Illkirch, avait été arrêté en juin 2021 à Kehl.

Ses cibles potentielles? L'ancien ministre des Affaires étrangères Heiko Maas, l'ancienne vice-présidente du Bundestag, Claudia Roth, ou encore une militante juive des droits humains.

Lors de son procès, Franco Albrecht s'est dit "désolé" d'avoir trompé le système d'immigration, en se faisant passer pour un réfugié syrien, mais a nié la préparation d'attentats, comme son appartenance à l'extrême droite. Le condamné possédait pourtant des décorations militaires nazies et des épingles décorées de croix gammées.