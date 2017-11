L'anglais de 74 ans disparu à Thilouze en Indre-et-Loire retrouvé désorienté au château de Chezelles

L'homme âgé de 74 ans qui avait quitté le domicile de sa compagne à Thilouze mardi 7 novembre entre 9h et 9h30, a été retrouvé sain et sauf, mais désorienté par l'intendant du château de Chezelles à plusieurs kilomètres de son lieu de disparition.

Tout est bien qui finit bien pour cet anglais de 74 ans disparu hier matin de Thilouze. La compagnie de gendarmerie de Chinon avait lancé un appel à témoins suite à la disparition inquiétante de Mickael Birchall.

Il avait quitté le domicile de sa compagne à Thilouze, près d'Azay-le-Rideau mardi 6 novembre vers 9h du matin. Cet homme est de nationalité britannique ne parle pas français, mais aurait des troubles de la mémoire.

Plusieurs patrouilles renforcées par une équipe cynophile et la section aérienne ont été engagées sur cette disparition. C'est finalement l'intendant du château de Chezelles à plusieurs kilomètres de Thilouze qui l'a repéré errant à proximité. L'homme a semble-t-il vagabondé toute la journée et la nuit de mardi à mercredi. Il a été retrouve sain et sauf mais désorienté.