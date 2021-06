Un animateur aux Assises pour des agressions sexuelles sur 14 jeunes enfants à Outreau

Un animateur du centre socio-culturel et d'une école d'Outreau est accusé de viols, de tentatives de viol et d'atteintes sexuelles sur 14 jeunes enfants dont il s'occupait, entre septembre 2015 et mars 2017. Son procès s'ouvre jeudi 17 juin aux Assises de Saint-Omer.

Un procès hors norme s'ouvre ce jeudi 17 juin aux Assises de Saint Omer. Un animateur du centre socio-culturel Jacques Brel à Outreau est accusé de viols, de tentatives de viols et d'atteintes sexuelles sur 14 jeunes enfants. Les faits se seraient déroulés entre septembre 2015 et mars 2017. Il a pu être interpellé grâce au témoigne d'une des petites victimes en mars 2017.

Des victimes âgées de 4 à 7 ans

C'est à la table du petit déjeuner un dimanche matin que ce garçon d'à peine 5 ans raconte son histoire à sa maman, qui alerte aussitôt la police. L'animateur est placé en garde à vue. Devant les policiers, cet homme alors âgé de 29 ans, au casier judiciaire vierge reconnait des atteintes sexuelles sur cinq enfants.

Mais les enquêteurs semblent avoir ouvert une boite de pandore. Au total, douze petits garçons, et deux petites filles auraient subi des violences sexuelles pendant des activités avec cet animateur au centre socio-culturel et dans une école d'Outreau. Le plus grand des enfants avait 7 ans, le plus jeune en avait 4 au moment des faits.

Les enfants ne devraient pas témoigner au procès

Ces enfants ont aujourd'hui une dizaine d'année : ils ne devraient pas être appelés à témoigner lors des deux semaines de procès. Maître Fabienne Roy-Nansion, l'avocate de deux familles explique qu'il y a suffisamment d'éléments au dossier et que "les faire venir à la barre ne ferait que rajouter de la souffrance sur la souffrance".

L'accusé est en détention provisoire actuellement. Le procès doit durer jusqu'au 2 juillet. Il comparait également pour la détention et la consultation habituelle d'images pédopornographiques.