À Toulouse, un animateur de centre aéré suspecté d'avoir filmé de très jeunes enfants dans les toilettes

L'animateur suspecté de captation et d'enregistrement de contenus pédopornographiques a été placé en garde à vue au commissariat de police de Toulouse (photographie d'illustration).

Un animateur de centre aéré et d'accueil périscolaire de la Ville de Toulouse a été placé en garde à vue pour captation et enregistrement d'images pédopornographiques ce lundi 17 juillet. L'information a été révélée par le quotidien L e Parisien . Il est suspecté d'avoir pris des centaines de photos et de vidéos de très jeunes enfants dans les toilettes.

Entre 300 et 400 photos et vidéos

Selon les informations recueillies par France Bleu Occitanie, l'animateur âgé de 28 ans aurait pris entre 300 et 400 photos et vidéos d'enfants âgés d'environ cinq ans, garçons comme filles. Des images captées qui ont été dans les toilettes.

L'animateur travaille au CLAE (Centre de loisirs associé à l'école) de la Ville de Toulouse, il intervient aussi bien pour le périscolaire que pour le centre de loisirs.

C'est l'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP, qui l'a détecté. Il a été interpellé ce lundi 17 juillet à l'intérieur même du groupe scolaire, rue Matabiau, puis placé en garde à vue.

Son casier judiciaire est vierge, mais par le passé il a fait l'objet d'une plainte pour avoir embrassé ou tenté d'embrasser une enfant sur la bouche.

Cellule d'écoute en place

Les parents ont tous reçu un courrier les informant de la situation. Une cellule d'écoute est en place au sein de l'accueil de loisirs Matabiau.

La mairie annonce avoir immédiatement suspendu l'agent.

Le parquet de Toulouse doit communiquer sur le sujet très rapidement.

Plus d'infos à venir.